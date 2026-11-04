共餐前先動一動 平溪南山里打造健康樂齡生活

跟著音樂節奏伸展雙手、活動筋骨，平溪區南山里社區照顧關懷據點每週一、三、五舉辦銀髮共餐，並在餐前安排延緩失能課程，帶領長輩透過簡單律動及肢體活動，訓練身體靈活度，養成規律運動的習慣。今(4)日瑞芳獅子會也特別前往據點關懷長者，提供糖尿病防治及視力篩檢服務，讓長輩在參與社區活動的同時，也能照顧自身健康。

活動現場，長輩跟著帶領者的口令與音樂節奏，抬手、伸展、轉動身體，從簡單的暖身動作到肢體協調練習，大家認真跟著律動，現場氣氛熱絡。透過每週三次的延緩失能課程，讓長輩有機會持續活動筋骨、維持身體機能，也在彼此陪伴中增添生活樂趣。

除了日常健康促進，瑞芳獅子會一行人也到場協助長者進行糖尿病防治篩檢及視力檢查，透過簡單的健康檢測，幫助長輩了解自身健康狀況，及早留意可能的健康問題，將關懷與健康服務帶進社區。

南山里長林再來表示，據點每週固定辦理共餐及延緩失能活動，希望讓長輩不只是有飯吃，更能走出家門、和鄰居朋友互動，透過規律運動維持身體活動力。感謝瑞芳獅子會特地前來提供篩檢服務，讓長輩在熟悉的環境中就能接受健康檢查，也讓社區照顧更加完善。

平溪區公所表示，隨著高齡人口增加，社區照顧關懷據點是長輩日常生活中重要的支持力量，透過定期共餐、延緩失能課程及健康促進活動，不僅能維持長者身體機能，也能增加人際互動，減少孤單感。未來將持續結合社區及民間資源，推動多元長者照顧服務，讓長輩在地安老，擁有健康、安心的生活。