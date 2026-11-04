燈泡亮了超興奮 汐止秀峰社區女力修水電滿滿成就感

修水電自己來，汐止秀峰社區開辦「女性居家水電修繕課程」，課程一推出，立刻秒殺，課堂上由專業講師教導民眾如何更換家中常見的水管、燈具安裝，吸引不少婆婆媽媽來學，希望學完後，簡單修水電可以自己來，現場動手組裝插頭，裝置燈泡，插上電，燈泡亮了，學員超級開心。

學員說，家裡水電壞了，自己不會都要拜託別人修，很麻煩，所以，看到社區開課，就趕緊報名來學，謝謝秀峰社區發展協會，讓自己有機會參加這個女性水電修繕，學的非常高興、非常開心，這是人生初體驗，尤其是燈亮的感覺超開心，原來自己也可以。

另一位學員也說，以前都認為說，水電是家裡男生在處理，女生都在廚房在煮飯，做這些個家事，現在是不一樣的時代，女生都要走出來，各方面都要學，自力自強，生活更有自信，生活也會更多采。

秀峰社區發展協會理事長胡朝進表示，這次結合秀峰里蘇里長跟秀山里的廖里長，向汐止區公所、新北市政府爭取經費，辦理女性水電居家修繕課程，一開放名額就秒殺，反應相當熱烈，所以，30個名額已經都滿了，而且第一堂課，大家上課非常認真，女性發問的疑問也很多，老師也很認真在教，所以，在11月8日還有一堂課，大家都非常高興，能夠開這個課程，老師從最初淺的接線、還有插頭教起，成果大家都秀出來了，學員們很高興說第一次學到這個東西。

秀峰里長蘇樹木提到，這次辦的課程是女性水電修繕，很感謝秀峰社區一起辦這麼有意義的活動，2個里的婆婆媽媽都來學，一堂課下來都會做開關、插頭，真的很棒。

秀山里長廖炯華指出，活動中心辦這個「女性居家水電修繕課程」，很感謝胡理事長的協助，一直以來社區發展協會都很用心，活動中心也因為有課程、有活動，使用率很高，讓里內的長輩、女性朋友都能多元學習。

自己動手做，燈泡成功亮了，學員們滿滿的成就感，這次的課程包括了水管維修與更換、電路檢修與燈具安裝等等，還有更進階的樓上樓下雙開關，學員們說，學會了，以後家裡水管或是電燈壞了，簡單的就可以自己來。