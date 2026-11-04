汐止文化里路燈擋櫻花樹影響拍美照 36盞矮化年底完工

汐止區文化里康誥坑溪沿岸，種了200株的櫻花，每年花季，吸引好多賞花人潮，只是有民眾反應沿線路燈都擋住了櫻花，何時改善，新北市議員白珮茹就召集了相關單位人員現場會勘，沿線36盞路燈矮化工程，預計年底完工，讓明年櫻花盛開時，拍櫻花更美。

新北市議員白珮茹表示，今天主要來文化里，就是因為老里長生前的時候，其實心心念念的，就是文化里每到櫻花季，民眾在拍照時，因為後面的燈桿一根一根，就是拍起來照片也不美，所以，在議會有跟市府水利局爭取，希望能夠就路燈來做一個矮化，才不會影響到，每年櫻花季時，民眾拍照的視線。

白珮茹提到，希望市府水利局可以在櫻花季來之前，把工程完工，在經過了解，水利局回應，預計12月底，會新裝了36盞路燈，在櫻花季櫻花盛開的時候，大家走在這一條櫻花步道上，可以欣賞美麗的櫻花盛開。

文化里長候選人郭裕琳說，感謝白議員跟公所人員一起來會勘櫻花步道的路燈，因為之前路燈太高，會導致拍攝都會擋到櫻花的美，所以，這次把路燈客製化變矮，讓所有的遊客都能好好的拍櫻花美照。