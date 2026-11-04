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擘畫北市交通安心行4年計畫 蔣萬安：因應高齡化打造行人友善環境

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今下午主持道安會報。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安今下午主持道安會報。記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安今下午主持道安會報，交通局針對推行的交通安心行計畫報告，同時也報告民國116年到119年的安心行2.0計畫內容，主軸放在捷運出入口站50公尺內路行改善、機車退出騎樓，並擴大行人友善區及優先區。蔣萬安裁示，計畫也要因應高齡化，設計符合的用路環境。

交通局指出，民國112到115的交通安心行計畫，是由市府而下建構行人安全友善環境，包含醫院專邊專案，已完成盤查45所醫院、已完成改善37所醫院。學校專案已完成盤查280所學校、已完成改善268所學校。公園專案已盤查及完成50座公園。幹道專案已完成盤查38條幹道、已完成整頓32條幹道。

同時，大安區安居街在街道醫生計畫改善後，半年事故數從7件降到2件。行人友善區部份，龍泉里、古莊里、古風里事故數減少33％。根據統計，目前12行政區設置友善區或優先區，僅剩萬華區菜園里預計年底完工，其餘全數完工。

為此，交通局表示，在116年到119年的安心行2.0計畫，主軸會在捷運站出入口50公尺內路行改善、推動機車退出騎樓及人行道，並擴大行人友善區及優先區建置，以及學校周邊巷道調降速限。

交通局說，示範行人通行路廊部份，在短期以安全與連續性優先，像是行人環境缺失盤點與改善、步行安全與連續性改善、路口安全檢討改善。⾧期結合地方特色打造舒適步行環境，導入新式道路減速及人本設計，路型檢討營造以人為本道路。

交通局表示，會以城南、士林、大稻埕、萬華為四大生活圈示範點，未來四年擴大到12個行政區。

淡江大學運輸管理學系教授陳琬惠建議，減速丘部份應一致化，並且在駕駛人行經之前先行告示。交工處長張建華表示，目前採三種形式的減速丘，包含瀝青混凝土（AC）製作、組裝式、路口行穿線，之後也會在靠近路口處設有凸出物標示，顯示效果更加明顯。

蔣萬安裁示，安心行2.0計畫要考量高齡化來臨，以符合高齡者用路環境，以及車速的管理、人行路網的延續性，並從交通工程、學校教育，以及執法來確保步行通行的安全友善。

高齡化 行人 蔣萬安

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