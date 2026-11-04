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兌換生生喝鮮乳被誤扣款 蔣萬安允諾優化程序

中央社／ 台北4日電

北市生生喝鮮乳近日有家長打1999市民熱線反映學生兌換被通路門市誤當消費扣款，市長蔣萬安說，已退款，會優化程序避免再發生。

蔣萬安今天主持道路交通安全會報，接受聯訪時說，後來有請超商協助辦理退款，家長的反映會虛心聆聽、積極處理，也跟通路業者溝通優化兌換程序，盡量避免再發生。

其次，北市免費營養午餐上路，之前傳出所謂「3顆藍莓」事件，被質疑供給量是否足夠。近日又有家長上網貼圖、文反映，學校發1包香鬆讓老師分配1人2公克，質疑學生吃不飽、徒增老師負擔，也坦言家長不差相關支出，希望讓孩子吃得安全、吃得飽，老師不用做這種事。蔣萬安說，請教育局了解中。

此外，今天上午蔣萬安出席「AI地政幫你衝，塗銷抵押2分鐘」記者會，離場時突有婦人向他下跪陳情，稱自己繳不起房租，社工的眼神鄙視她，有給蔣萬安信，但沒人關懷她，而她真的有困難，「錢都在大陸！」

媒體詢問後續情況，蔣萬安說，有請這名婦人到接待室了解陳情內容，讓社會局等相關局處依照實際情形給予全力協助。

生生喝鮮乳 蔣萬安

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