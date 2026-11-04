新北中和入侵紅火蟻提送全區解列 下階段重點板橋

新北市推動入侵紅火蟻防治工作以解除人口稠密都會區列管為優先目標，今年繼永和區成功解列之後，中和區也已向國家紅火蟻中心申請解除列管，下一階段重點是板橋區，將透過強化監測及精準防治保障市民安全。

市政府農業局指出，入侵紅火蟻繁殖力強且擴散速度快，除透過土方、植栽等人為移動傳播，亦可能於淹水時形成「蟻筏」漂移並築巢。中和區外圍鄰近新店溪，河濱公園綠地多為開闊草坪，是紅火蟻偏好的棲息處。

為了有效控制，市政府跨局處合作防治，由農業局依國家紅火蟻防治中心提供的防治圖，執行全區大面積施藥，降低整體發生密度；水利局辦理高灘地餌劑防治，配合河濱保全系統巡查，發現即馬上投藥降低擴散風險。

三管齊下施藥防治之後，中和區列管面積已由52.04公頃降至35.02公頃，目前持續監測4個月未發現新增個案，即向國家紅火蟻防治中心提出解除列管申請，朝全區解列目標邁進。

新北市紅火蟻專管中心呼籲，民眾如於戶外草地、農地或其他開闊環境發現疑似紅火蟻蟻丘，切勿踩踏、碰觸或翻動，以免遭螫傷並避免擴散。可撥打國家紅火蟻防治中心防治專線0800-095-590或至該中心網站線上通報。

新北市民亦可撥打市民專線1999，由相關人員協助處理。若不慎遭螫傷，應以肥皂水清洗患部，避免弄破膿皰，並留意身體反應；如出現呼吸困難或全身性過敏等嚴重症狀，應立即就醫。