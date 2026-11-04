浮洲旗艦幼兒園開園延後 教育局：受颱風豪雨影響、明年2月入園

新北市斥資6.4億元興建板橋浮洲旗艦幼兒園，原訂今年10月底公告招生簡章、11月抽籤，12月1日開園，但民代質疑，園舍至今仍在施工，招生資訊也遲未公布，讓等待公幼資源的家長無所適從。新北市教育局今天證實期程調整，表示部分工程受颱風及連續降雨影響，預計11月底公告招生簡章、12月上旬招生，目標明年2月1日正式入園，較原訂期程延後2個月。

板橋浮洲旗艦幼兒園為新北市第二座具獨立園舍的公共化幼兒園，規畫設置18班，包括2歲專班5班、3歲至入學前混齡班13班，可收托約392名幼兒。市府原規畫10月底前公告招生簡章、11月辦理招生抽籤，並以12月1日開園為目標。

新北市議員黃淑君表示，近期接獲不少家長詢問招生進度，但相關資訊遲遲沒有公布，園舍目前也仍在施工。她質疑，若因工程延宕導致原訂期程跳票，市府應盡速向外界說明，而不是讓家長一再等待。

黃淑君指出，招生與開園期程不明，讓原本期待公共化幼兒園資源的家庭難以安排育兒計畫，要求市府正面回應工程進度及具體開園時程，避免原本的政策美意因行政延宕打折，讓家長承擔等待的代價。

對此，教育局表示，浮洲非營利幼兒園自去年3月26日動工以來，部分工程受到颱風及連續降雨影響，外牆防水、塗裝及鋼構防火漆等工項，均須配合天候條件施作，因而影響整體施工期程。

教育局指出，已要求施工團隊加強進度管理、積極趕辦相關工項，並同步辦理後續查驗及開園準備作業。考量園舍安全查驗、設備建置及教學環境整備需求，同時兼顧幼兒學期銜接，調整為今年11月底前公告招生簡章、12月上旬辦理招生，目標明年2月1日正式入園。

教育局強調，將持續掌握工程及開園準備進度，適時公布最新資訊，讓家長及早規畫入園安排，並在確保工程品質與幼兒安全的前提下，儘速完成園舍建置。