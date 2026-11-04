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昆蟲寶石手作工作坊+互動表演 黃金博物館今起辦22年館慶 邀民眾同樂

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市立黃金博物館推出22周年慶活動，11月4日及7日開設3場《特色昆蟲寶石手作工作坊》，帶領大家親手製作獨一無二的「黃金昆蟲寶石」。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館推出22周年慶活動，11月4日及7日開設3場《特色昆蟲寶石手作工作坊》，帶領大家親手製作獨一無二的「黃金昆蟲寶石」。圖／黃金博物館提供

新北市立黃金博物館今天起至8日，推出多項實體與線上22周年慶活動，其中在周休2日，分別安排「神隊友人偶藝術團」和民眾互動拍照，以及迷思魔幻劇團帶來「巨獸馬戲團」演出，並開放遊客與巨獸合照。

黃金博物館館長林文中表示，「閃閃22亮金金」黃金博物館22周年館慶系列活動，今天開始以「倆倆成雙」加值服務概念，民眾來館不僅能參觀博物館《金銀島──大航海時代東方的產金傳說》全新特展、大金磚等精彩豐富的展覽，還能透過各種熱鬧的表演與互動活動，享受礦山獨有的魅力。

館慶限定表演包含瑞芳在地薩克斯風「新峰樂團」，將在4日、7日演出。金水廣場今天起至8日，每日邀請身障藝人精彩演出，以悠揚美好的演奏為博物館增添樂音。

活動最後兩日還有人偶以及馬戲演出，7日下午2點邀請「神隊友人偶藝術團」和民眾互動拍照，8日下午2點由迷思魔幻劇團，帶來「巨獸馬戲團」演出。

來自國立台灣科學教育館的「蟲蟲先生科學教室」，以豐富有趣的教學內容，讓各年齡層的大小朋友腦洞大開。黃金博物館在4日、7日開設3場《特色昆蟲寶石手作工作坊》，帶領學員親手將自然之美凝結成獨一無二的「黃金昆蟲寶石」，另加碼贈送館慶紀念「昆蟲寶石小礦車」。

館方說，工作坊名額有限，參加活動須事先完成報名及繳費報名網址，2人同行優惠價900元。

館方表示， 館慶還規畫限定小禮活動，包含至大地館完成特展學習單，可獲限量紀念小燈箱。至九份昇平戲院與慶生道具合照，並上傳臉書或IG打卡標註本館，可領本山五坑教育參觀券。在黃金博物館臉書或IG留言生日祝福，並標註2名親友，可至金屬工藝館兌換限量棒棒糖（免費參加，贈品有限，送完為止）。周年館慶相關活動，可上黃金博物館粉絲專頁及官網（https://www.gep.ntpc.gov.tw/）查詢。

新北市立黃金博物館推出22周年慶活動，11月8日下午2點由迷思魔幻劇團帶來大小朋友都喜愛的「巨獸馬戲團」。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館推出22周年慶活動，11月8日下午2點由迷思魔幻劇團帶來大小朋友都喜愛的「巨獸馬戲團」。圖／黃金博物館提供

新北市立黃金博物館推出22周年慶活動，至大地館看「金銀島特展」，完成特展學習單，可獲限量紀念小燈箱。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館推出22周年慶活動，至大地館看「金銀島特展」，完成特展學習單，可獲限量紀念小燈箱。圖／黃金博物館提供

新北市立黃金博物館推出22周年慶活動，11月7日下午2點邀請「神隊友人偶藝術團」和民眾互動拍照。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館推出22周年慶活動，11月7日下午2點邀請「神隊友人偶藝術團」和民眾互動拍照。圖／黃金博物館提供

新北市立黃金博物館推出22周年慶活動，瑞芳在地薩克斯風「新峰樂團」11月4日及7日帶來精彩曲目。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館推出22周年慶活動，瑞芳在地薩克斯風「新峰樂團」11月4日及7日帶來精彩曲目。圖／黃金博物館提供

黃金博物館 工作 金磚 周年慶

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