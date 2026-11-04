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違者最高罰1萬！北捷市政府站2出口禁菸 市民讚：終於開始無菸城市

聯合新聞網／ 綜合報導
自11月1日起捷運市政府站2號、3號出入口周邊區域實施禁菸措施，除指定吸菸區外，周邊全面禁止吸菸。圖／擷自台北市政府全球資訊網
自11月1日起捷運市政府站2號、3號出入口周邊區域實施禁菸措施，除指定吸菸區外，周邊全面禁止吸菸。圖／擷自台北市政府全球資訊網

台北市無菸環境再擴大！台北市交通管制工程處及松山區健康服務中心公告，自民國115年（2026年）11月1日起，捷運市政府站2號、3號出入口周邊區域實施禁菸措施，除指定吸菸區外，周邊全面禁止吸菸，提醒有吸菸需求的民眾務必前往指定區域，違者最高可處1萬元罰鍰。

相關公告指出，為打造台北無菸城市，呼籲民眾配合「吸菸須在指定區」及「行走不吸菸」原則，市政府站2、3號出口周邊自11月1日起列為禁菸場所，並非整個區域完全沒有吸菸空間，而是必須在指定吸菸區內吸菸，違規者將依法裁罰。

網友拍手叫好：終於不用再聞二手菸

消息曝光後，不少網友在Threads上表達支持，直呼「太棒了！市府站終於開始無菸城市了！」、「這是德政，拒絕二手菸」、「總算可以大力呼吸空氣」。也有人表示自己在市府附近上班10年，期待未來能減少通勤及走路時聞到菸味的困擾。

有網友感謝台北市政府推動相關措施，認為公共場所禁菸有助保障不吸菸民眾的權益，但禁菸措施不應只限於特定捷運出口，建議進一步擴大至整個台北市，尤其是人行道、紅綠燈及行人等候區等人潮密集處。一名網友分享，自己經過行天宮捷運站附近時，曾遇到有人在人行道旁吸菸，導致整個等紅燈區域都瀰漫菸味，直言希望能加強管理。

指定吸菸區外仍有菸味 網友憂執行成效

也有人提到，部分商圈即使有禁菸規定，仍偶爾會遇到民眾在禁菸區域抽菸，擔心新制上路後是否能確實執法，「抽菸的人會理嗎？」、「吸菸的人根本不會管這個」、「我們就來看看有沒有人會真的被罰」，也有人直言希望違規者都能被開罰。

不過，也有網友對新制實際效果抱持疑慮，指出部分吸菸者可能只站在指定吸菸區外圍抽菸，導致周邊空氣仍受到影響，質疑設置吸菸區，是否就能有效避免二手菸問題。另有民眾提到，1萬元罰鍰對違規者是否具有足夠嚇阻力，也成為討論焦點。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

禁菸 台北市 台北捷運

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