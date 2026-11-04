新北林口區公所敬老月出奇招 專車接送獨居長者拍超美沙龍照

新北市林口區公所登門走訪全區多達56位99歲及百歲人瑞，除發放65歲以上長輩重陽敬老禮金外，還策劃銀髮沙龍照公益拍攝，專車接送獨居長者至攝影棚，透過專業梳化為獨老定格最光彩耀眼的自信神采，讓這座年輕新市鎮洋溢著濃濃的尊老溫情。

林口區長鄭淑敏表示，十月敬老月象徵對長輩一生奉獻的深切感恩，今年林口現金領取重陽禮金的長者達1608位，公所自10月中旬起一路發放至12月10日。針對56位高齡人瑞公所亦派專人與里長親訪登門傳遞市長侯友宜的祝福。

鄭淑敏說，公所每月定期關懷的70多名獨居長者多數面臨經濟弱勢、缺乏親友照料或健康欠佳等生活困境，日常起居十分清貧節省，別說走進照相館留影，連好好梳妝打扮都是極為奢侈的難得體驗。公所因此特別跨界結合民間愛心資源，打造這場專屬沙龍拍攝，希望讓長輩不僅領到節日紅包，更能感受被珍視、被細膩呵護的溫暖。

林口區公所表示，這場結合在地能量的美麗行動於10月28日展開，由林口新創園全力支援專業攝影棚場地，新北市女子美容商業同業公會出動造型師細心打理髮妝，並由林口攝影協會團隊專業掌鏡，捕捉長輩最舒心燦爛的瞬間。考量獨居長者出門不便，公所更出動幸福專車及同仁全程定點接送陪同。

一位長期抱病體重僅45公斤的長輩，出門前原本十分焦慮，擔心身材消瘦且無合適衣服可以好好拍照。公所同仁提前備妥合身服飾協助他換裝打扮，當看見鏡中容光煥發精神抖擻的自己，長輩發出燦爛笑容，感動得合不攏嘴，頻頻向工作人員道謝。

林口區公所強調，高齡長者的幸福感建立在健康照護、經濟安全與心靈富足的多重基礎上。透過敬老禮金的踏實發放、百歲人瑞的登門送暖，再到為獨老量身打造的銀髮沙龍體驗，針對不同需求長輩給予最到位的陪伴與關照。未來將持續攜手在地社團、志工與民間力量，深化各項敬老與高齡友善服務，讓敬老尊賢不再只是重陽節的口號，而是林口居民日常生活中處處可見的安心風景。

區長親自發放重陽敬老禮金，向長輩致上誠摯祝福。圖／林口區公所提供

專業造型師細心為長輩梳整髮型。圖／林口區公所提供

造型攝影師與公所團隊為獨居長輩打理造型與禮服。圖／林口區公所提供