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新北動保處「五安」全生命周期治理 榮獲2026天下城市治理卓越獎優選

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北動保處榮獲2026天下城市治理卓越獎優選，今天在市政會議獻獎。圖／新北動保處提供
新北動保處榮獲2026天下城市治理卓越獎優選，今天在市政會議獻獎。圖／新北動保處提供

新北市動保處推動「全安動保城市安全治理新模式」獲得天下雜誌主辦「2026天下城市治理卓越獎」之社會進步組優選，成為全台首個獲獎的地方動保專責機關。農業局今天在市政會議獻獎，展現將動保提升至城市前瞻風險管理的創新成果。

農業局長諶錫輝指出，新北市地形多元且城鄉交界綿密，面對動保業務與公共安全風險，市府團隊打破過去被動處置模式，從「安全、安身、安居、安心、安命」五大構面切入，建構全方位的全安防衛網絡。

包括透過智慧科技應用與邊界管理將風險圍堵於事前，同時跨局處串聯企業、專業獸醫師團隊與在地社區里政資源，讓動物保護從傳統被動應對的基層業務轉化為替城市整體治理加分的核心動能。

在安全與安心層面，運用科技預警建置防蜂圖資與巡迴防疫，使犬隻狂犬病疫苗覆蓋率達7成以上、榮獲全國第一，並推動工廠犬「晶片、疫苗、絕育」三合一管理；在安身與安居層面，推動公立動物之家「一所一特色」轉型，包含今年啟用的中和長照園區、三芝野生動物救傷收容中心及板橋動物之家喵樂宅，同時輔導設置破千家寵物友善店家與22座寵物公園。

在安命層面，則結合多元管道線上認養、企業通路合作與96處社區認養小棧，並積極推動制定「新北市寵物生命紀念業管理自治條例」與推廣追思樹葬，陪伴毛寶貝走過圓滿的全生命周期。

全生命周期守護也體現在基層第一線救傷與復健成果上，動保處今年4月曾接獲通報，於汐止區救回一隻關節嚴重創傷且後肢癱瘓的走失老黃狗，經毛寶貝醫療中心團隊執行緊急手術縫合、細心照護與復健治療後，老黃狗奇蹟般恢復了站立與行走能力，隨後更順利由熱心民眾認養，成功透過醫療與長照復健量能，幫助高齡傷病犬翻轉命運。

新北市動保處表示，雖然人員編制有限，但透過「公私協力、資源共享」成功建立永續治理體系。目前本市8處動物之家正陸續推動改善與工程升級，未來將持續結合社會各界力量，深化動物福利與基層照護量能，使新北市成為「讓風險可控，讓生命安心」的動保友善示範城市。

新北動保處榮獲2026天下城市治理卓越獎優選。圖為市長侯友宜今年8月參加全國首座「幸福喵樂宅－貓友善空間示範區」啟用典禮。圖／新北動保處提供
新北動保處榮獲2026天下城市治理卓越獎優選。圖為市長侯友宜今年8月參加全國首座「幸福喵樂宅－貓友善空間示範區」啟用典禮。圖／新北動保處提供

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