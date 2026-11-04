海水動能變淨水助力 清大團隊研發智慧水質治理技術

海洋委員會持續深化海洋科技專案，補助國立清華大學材料科學工程學系吳志明教授研究團隊，成功開發出結合「壓電催化淨水」與「自供能重金屬感測」的智慧水質治理技術，巧妙利用海水流動產生的自然機械能促進有機汙染物分解，並結合自供能重金屬感測功能，同時達成低耗能淨化與即時監測，為台灣水質保護、智慧養殖及海洋環境治理提供全新的綠色永續解方。

海委會指出，清大研究團隊將二硫化鉬與碳布結合，製作出分解汙染物的觸媒材料，再利用水流與機械擾動促進污染物分解。經實驗顯示，在特定測試條件下處理40分鐘後，有機汙染物的去除率即高達90%以上，成功展現運用海洋自然機械能輔助水質淨化的實務潛力。

除了水質淨化，清大團隊也與國立台灣大學醫學工程學系林宗宏教授團隊合作，針對鉛、汞、鎘等有害重金屬離子研發專用感測膜。經測試驗證，該感測膜對目標重金屬離子的反應顯著高於其他受測離子，具備精準辨識水中特定重金屬的能力，為發展水質監測元件奠定良好基礎。

清大研究團隊表示，目前已順利完成壓電觸媒、重金屬感測元件及循環水體模擬系統的階段性整合驗證，後續將循序推進近岸場域實測與遠端監測功能整合，未來可望延伸應用於近岸水質預警、智慧養殖管理及海洋生態保護等多元場域，為海洋環境治理提供更具節能效益的智慧創新工具。

海委會表示，本案成功整合汙染物分解與重金屬感測技術，展現國內海洋科研創新的多元可能。面對海洋污染與水質管理等挑戰，海委會將持續透過科技專案補助，支持國內大專校院及研究團隊投入關鍵技術開發並加速成果落地應用，攜手為海洋環境保護及永續利用注入充沛動能。