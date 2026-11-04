快訊

柯文哲談沈伯洋「洋流」：人工產物 看你可以撐多久

美共和黨期中選舉慘敗！鐵票區28年首翻藍 川普說話了

直搗最綠票倉！石舫亘與江啟臣妻劉姿伶合體拜票 蔣萬安「另類同框」

聽新聞
0:00 / 0:00

海水動能變淨水助力 清大團隊研發智慧水質治理技術

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
國立清華大學教授吳志明指導廢水降解實驗與觸媒製造。圖／清華大學提供
國立清華大學教授吳志明指導廢水降解實驗與觸媒製造。圖／清華大學提供

海洋委員會持續深化海洋科技專案，補助國立清華大學材料科學工程學系吳志明教授研究團隊，成功開發出結合「壓電催化淨水」與「自供能重金屬感測」的智慧水質治理技術，巧妙利用海水流動產生的自然機械能促進有機汙染物分解，並結合自供能重金屬感測功能，同時達成低耗能淨化與即時監測，為台灣水質保護、智慧養殖及海洋環境治理提供全新的綠色永續解方。

海委會指出，清大研究團隊將二硫化鉬與碳布結合，製作出分解汙染物的觸媒材料，再利用水流與機械擾動促進污染物分解。經實驗顯示，在特定測試條件下處理40分鐘後，有機汙染物的去除率即高達90%以上，成功展現運用海洋自然機械能輔助水質淨化的實務潛力。

除了水質淨化，清大團隊也與國立台灣大學醫學工程學系林宗宏教授團隊合作，針對鉛、汞、鎘等有害重金屬離子研發專用感測膜。經測試驗證，該感測膜對目標重金屬離子的反應顯著高於其他受測離子，具備精準辨識水中特定重金屬的能力，為發展水質監測元件奠定良好基礎。

清大研究團隊表示，目前已順利完成壓電觸媒、重金屬感測元件及循環水體模擬系統的階段性整合驗證，後續將循序推進近岸場域實測與遠端監測功能整合，未來可望延伸應用於近岸水質預警、智慧養殖管理及海洋生態保護等多元場域，為海洋環境治理提供更具節能效益的智慧創新工具。

海委會表示，本案成功整合汙染物分解與重金屬感測技術，展現國內海洋科研創新的多元可能。面對海洋污染與水質管理等挑戰，海委會將持續透過科技專案補助，支持國內大專校院及研究團隊投入關鍵技術開發並加速成果落地應用，攜手為海洋環境保護及永續利用注入充沛動能。

水質 清大 團隊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI科技翻轉環境治理！新北智慧稽查/哨兵守護奪「2026天下城市治理卓越獎」首獎

2026台灣海洋科技暨無人載具展3日台南登場 促進技術創新

首座海洋溫差發電 需補正再審

告別惡臭與鼠患！竹北水圳公園升級　三大噴泉打造親水新亮點

相關新聞

新北副市長朱惕之 回任事務官「高雄也這樣」

新北市長侯友宜任期將屆滿，隨著本屆候選人名單即將公告，民選首長將進入人事凍結期，新北市人事處近日發布新一波人事命令，副市長朱惕之調任副秘書長，延續事務官資格，原副秘書長柯慶忠調任市府顧問。

新北林口區公所敬老月出奇招 專車接送獨居長者拍超美沙龍照

新北市林口區公所登門走訪全區多達56位99歲及百歲人瑞，除發放65歲以上長輩重陽敬老禮金外，還策劃銀髮沙龍照公益拍攝，專車接送獨居長者至攝影棚，透過專業梳化為獨老定格最光彩耀眼的自信神采，讓這座年輕新市鎮洋溢著濃濃的尊老溫情。

新北動保處「五安」全生命周期治理 榮獲2026天下城市治理卓越獎優選

新北市動保處推動「全安動保城市安全治理新模式」獲得天下雜誌主辦「2026天下城市治理卓越獎」之社會進步組優選，成為全台首個獲獎的地方動保專責機關。農業局今天在市政會議獻獎，展現將動保提升至城市前瞻風險管理的創新成果。

海水動能變淨水助力 清大團隊研發智慧水質治理技術

海洋委員會持續深化海洋科技專案，補助國立清華大學材料科學工程學系吳志明教授研究團隊，成功開發出結合「壓電催化淨水」與「自供能重金屬感測」的智慧水質治理技術，巧妙利用海水流動產生的自然機械能促進有機汙染物分解，並結合自供能重金屬感測功能，同時達成低耗能淨化與即時監測，為台灣水質保護、智慧養殖及海洋環境治理提供全新的綠色永續解方。

新北重大醫療建設齊發 推進板橋、瑞芳、鶯歌醫養布局提升在地照護

新北市衛生局今日在市政會議進行「八年深耕 健康新北城」專題報告，回顧八年新北在疫情防治、醫療建設及健康促進等面向施政成果，並說明重大醫療建設及智慧治理的最新進展。新北市持續以「醫、動、養」為施政主軸，完善在地醫療照護服務，同時衛生局也將進駐三重安芯中心，整合公共衛生智慧系統，全面提升城市健康治理及重大事件應變能力。

新北「深澳號」水豚船長亮眼登場 瑞芳山海美味邀您輕旅行

秋高氣爽適合輕旅行！新北市漁業處推薦東北角鼻頭、深澳、水湳洞、南雅漁港，尤其超萌打卡景點「深澳號」水豚船長近期頗受歡迎，邀請民眾在徐徐海風中放慢步調，深度感受山海交織的漁村慢活魅力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。