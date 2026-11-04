新北重大醫療建設齊發 推進板橋、瑞芳、鶯歌醫養布局提升在地照護

新北市衛生局今日在市政會議進行「八年深耕 健康新北城」專題報告，回顧八年新北在疫情防治、醫療建設及健康促進等面向施政成果，並說明重大醫療建設及智慧治理的最新進展。新北市持續以「醫、動、養」為施政主軸，完善在地醫療照護服務，同時衛生局也將進駐三重安芯中心，整合公共衛生智慧系統，全面提升城市健康治理及重大事件應變能力。

新北市長侯友宜表示，回顧過去八年，最難忘的就是長達三年的COVID-19疫情，面對疫情嚴峻挑戰，市府各局處、區公所、醫療院所及第一線防疫人員全力投入，民間企業、團體及市民也共同響應凝聚力量度過疫情難關，且當年很多的政策都由我們新北市率先提出，不管居家照顧及疫調用警察體系快速地回應，包括我們EOC全災型的應變來指揮，才能夠守住新北也守住台灣，感謝所有曾經投入防疫工作的夥伴。

侯友宜說，新北市八年來持續推動「新北醫、動、養」政策，從醫療資源布建、全民運動到高齡照護，逐步完善市民健康照護網絡。在重大醫療建設方面，新北市立聯合醫院第三醫療大樓已完成都市計畫變更，未來將完善兒童早期療育服務並提升癌症醫療品質；板橋醫療園區已完成簽約，規劃設置大型區域級教學醫院及婦幼專區。

此外，瑞芳醫療長照大樓持續施工，鶯歌健康醫養園區也已完成先期規畫，透過重大醫療建設與長照資源整合，逐步完善各區醫療服務布局，讓市民在地就能獲得更便利、完整的健康照護。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北市透過跨局處合作及公私協力，近八年來在健康城市、醫療品質、永續發展及公共衛生等領域屢獲肯定，包括康健雜誌2026永續健康城市評比十年進步榜全國第一，並獲得WHO-AFHC健康城市創新發展獎、無菸醫院國際金獎及亞太暨台灣永續行動獎等多項國際與中央獎項，另累計獲得NHQA國家醫療品質獎超過200項，展現新北市推動健康促進、精進醫療照護品質及守護市民健康的具體成果。

陳潤秋說，衛生局即將進駐全新現代化的三重安芯中心，除提供市民更舒適、便捷的洽公及諮商環境，更將整合食安智慧監控、傳染病決策支援及緊急醫療管理等核心系統，結合GIS地理資訊及即時監控技術，強化食品安全監測、傳染病防治及重大災難醫療應變能力。透過跨域資訊整合及設備升級，打造智慧化公衛應變樞紐，全面守護新北市400萬市民健康。