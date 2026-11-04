快訊

周六立冬…赤馬年影響力轉弱 4生肖可望翻身、2色別穿

自稱腦損87％…天道盟公主又惹事 女監服刑中痛毆舍友下場曝光

名下10億房產一次脫手3間？吳宗憲遭爆財務危機內幕曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

新北「深澳號」水豚船長亮眼登場 瑞芳山海美味邀您輕旅行

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
深澳漁港第一停車場收費亭的Q版水豚船長掌舵捕小卷，吸引遊客打卡拍照。圖／新北市漁業處提供
深澳漁港第一停車場收費亭的Q版水豚船長掌舵捕小卷，吸引遊客打卡拍照。圖／新北市漁業處提供

秋高氣爽適合輕旅行！新北市漁業處推薦東北角鼻頭、深澳水湳洞、南雅漁港，尤其超萌打卡景點「深澳號」水豚船長近期頗受歡迎，邀請民眾在徐徐海風中放慢步調，深度感受山海交織的漁村慢活魅力。

為營造豐富趣味的漁港觀光新亮點，深澳漁港第一停車場收費亭結合在地特色漁產小卷與著名「水豚岩」景點，設計Q版船艇造型「深澳號」，由頭戴船長帽的水豚君掌舵，旁邊水豚奮力捕撈鮮魚與小卷象徵大豐收，與港內全長310公尺「海天步道」、酋長岩相輝映，吸引新一波打卡熱潮。

整個瑞芳海岸線景致豐富，水湳洞漁港背靠十三層遺址、面向黃藍交錯的「陰陽海」奇景；南雅漁港則可銜接南子吝步道與地質步道，登高俯瞰壯麗山海與奇岩怪石。

最東側的鼻頭漁港更緊鄰被譽為「臺版萬里長城」的鼻頭角步道，沿途行經「全臺最美海邊小學」鼻頭國小與舊軍營改建的「聽濤 café」，將東北角灣岬地形盡收眼底。

漫遊漁港之際，在地海鮮更是重頭戲，漁港周邊匯聚多家在地特色餐廳與小吃攤，嚴選當地漁民現撈漁獲，推出薑炒小卷、香烤軟絲及爽口涼拌海菜等美味海鮮料理，透過最簡單的料理方式保留食材鮮甜原味，讓遊客在欣賞山海美景後，能直接在港邊享用道地海味，一次滿足視覺與味蕾的雙重享受。

新北市漁業處表示，市府推動「嗨漁港」計畫為各漁港導入地方主題特色，打造兼具生態體驗與休閒娛樂的熱門景點，深澳漁港作為重要娛樂漁船據點，透過海釣體驗、海洋遊憩與港區觀光整合，展現獨特的漁村文化。

加上177瑞芳觀光公車便利串聯水湳洞、黃金博物館及九份老街等東北角熱門景點，非常適合規畫1至2日輕旅行，邀請大家來到瑞芳遊漁港、走步道，欣賞山海美景，並品嘗當季美味海鮮，在山海交織的風光中體驗最純粹的東北角旅遊魅力。

深澳漁港內全長310公尺「海天步道」。圖／新北市漁業處提供
深澳漁港內全長310公尺「海天步道」。圖／新北市漁業處提供

東北角漁港周邊的在地美味海鮮料理。圖／新北市漁業處提供
東北角漁港周邊的在地美味海鮮料理。圖／新北市漁業處提供

深澳象鼻岩於2023年12月坍塌之後，想像力豐富的民眾發現原址居然與「水豚」有幾分相似，暱稱為「水豚岩」成為新景點。圖／新北市漁業處提供
深澳象鼻岩於2023年12月坍塌之後，想像力豐富的民眾發現原址居然與「水豚」有幾分相似，暱稱為「水豚岩」成為新景點。圖／新北市漁業處提供

深澳 水豚 瑞芳 旅行 水湳洞 步道

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

落羽松漸轉紅 貢寮環保公園迎來秋冬賞景季

阿里山自駕遊程推薦！逐鹿文創園區、二延平步道帶你一路玩進山林

[基隆景點]正濱漁港彩色屋｜基隆超人氣打卡景點！藍天、漁港與繽紛彩色屋一次入鏡

「草嶺古道芒花季」邀旅人秋日穿越時光 走進賞芒體驗旅程

相關新聞

新北副市長朱惕之 回任事務官「高雄也這樣」

新北市長侯友宜任期將屆滿，隨著本屆候選人名單即將公告，民選首長將進入人事凍結期，新北市人事處近日發布新一波人事命令，副市長朱惕之調任副秘書長，延續事務官資格，原副秘書長柯慶忠調任市府顧問。

新北「深澳號」水豚船長亮眼登場 瑞芳山海美味邀您輕旅行

秋高氣爽適合輕旅行！新北市漁業處推薦東北角鼻頭、深澳、水湳洞、南雅漁港，尤其超萌打卡景點「深澳號」水豚船長近期頗受歡迎，邀請民眾在徐徐海風中放慢步調，深度感受山海交織的漁村慢活魅力。

北捷結盟日本京急電鐵 拚城市觀光升級

台北捷運公司昨與日本京濱急行電鐵株式會社簽友好協定，雙方以軌道運輸為基礎，透過觀光推廣、旅客交流及行銷宣傳等方式深化合作關係，促進台日觀光與城市交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。