新北「深澳號」水豚船長亮眼登場 瑞芳山海美味邀您輕旅行

秋高氣爽適合輕旅行！新北市漁業處推薦東北角鼻頭、深澳、水湳洞、南雅漁港，尤其超萌打卡景點「深澳號」水豚船長近期頗受歡迎，邀請民眾在徐徐海風中放慢步調，深度感受山海交織的漁村慢活魅力。

為營造豐富趣味的漁港觀光新亮點，深澳漁港第一停車場收費亭結合在地特色漁產小卷與著名「水豚岩」景點，設計Q版船艇造型「深澳號」，由頭戴船長帽的水豚君掌舵，旁邊水豚奮力捕撈鮮魚與小卷象徵大豐收，與港內全長310公尺「海天步道」、酋長岩相輝映，吸引新一波打卡熱潮。

整個瑞芳海岸線景致豐富，水湳洞漁港背靠十三層遺址、面向黃藍交錯的「陰陽海」奇景；南雅漁港則可銜接南子吝步道與地質步道，登高俯瞰壯麗山海與奇岩怪石。

最東側的鼻頭漁港更緊鄰被譽為「臺版萬里長城」的鼻頭角步道，沿途行經「全臺最美海邊小學」鼻頭國小與舊軍營改建的「聽濤 café」，將東北角灣岬地形盡收眼底。

漫遊漁港之際，在地海鮮更是重頭戲，漁港周邊匯聚多家在地特色餐廳與小吃攤，嚴選當地漁民現撈漁獲，推出薑炒小卷、香烤軟絲及爽口涼拌海菜等美味海鮮料理，透過最簡單的料理方式保留食材鮮甜原味，讓遊客在欣賞山海美景後，能直接在港邊享用道地海味，一次滿足視覺與味蕾的雙重享受。

新北市漁業處表示，市府推動「嗨漁港」計畫為各漁港導入地方主題特色，打造兼具生態體驗與休閒娛樂的熱門景點，深澳漁港作為重要娛樂漁船據點，透過海釣體驗、海洋遊憩與港區觀光整合，展現獨特的漁村文化。

加上177瑞芳觀光公車便利串聯水湳洞、黃金博物館及九份老街等東北角熱門景點，非常適合規畫1至2日輕旅行，邀請大家來到瑞芳遊漁港、走步道，欣賞山海美景，並品嘗當季美味海鮮，在山海交織的風光中體驗最純粹的東北角旅遊魅力。

深澳漁港內全長310公尺「海天步道」。圖／新北市漁業處提供

東北角漁港周邊的在地美味海鮮料理。圖／新北市漁業處提供