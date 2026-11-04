北捷結盟日本京急電鐵 拚城市觀光升級

台北捷運公司昨與日本京濱急行電鐵株式會社簽友好協定，雙方以軌道運輸為基礎，透過觀光推廣、旅客交流及行銷宣傳等方式深化合作關係，促進台日觀光與城市交流。

昨由董事長趙紹廉與京急電鐵取締役社長川俣幸宏代表簽署，趙紹廉說，北捷與京急電鐵都肩負著城市交通連結、服務旅客的重要使命，期待透過締結友好關係，促進雙方經驗交流與資源共享，讓台日雙方遊客透過軌道感受不同城市觀光魅力。

北捷指出，京急電鐵是日本關東地區重要的私鐵業者，路線連結東京、橫濱、三浦半島及羽田機場，兼具機場聯外、都會通勤與觀光運輸等功能。其中，往返羽田機場、品川及橫濱等地的交通服務，更是遊客前往東京旅遊的重要選擇。除鐵道本業外，京急集團亦經營巴士、零售商業、飯店、不動產業，積極推動沿線觀光發展與區域活化。

台北捷運連結台北都會區特色商圈、知名夜市與觀光景點，近年來，也透過特色市集、音樂活動等行銷沿線觀光景點。

北捷表示，透過此次友好協定簽署，奠定交流合作，就旅客服務、車站經營、觀光推廣等分享經驗，透過鐵道串聯城市旅遊資源，提供旅客多元資訊與觀光體驗。