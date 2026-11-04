新北副市長朱惕之 回任事務官「高雄也這樣」

新北市長侯友宜任期將屆滿，隨著本屆候選人名單即將公告，民選首長將進入人事凍結期，新北市人事處近日發布新一波人事命令，副市長朱惕之調任副秘書長，延續事務官資格，原副秘書長柯慶忠調任市府顧問。

市府人士指出，朱惕之是事務官出身，今年五十八歲，距退休仍有一段時間，侯友宜趕在地方首長人事凍結前替他安排好職務，可不用隨首長卸任總辭，展現侯友宜對公務人員職涯安排的照顧。朱昨天沒接電話，無法得知回應。

朱惕之曾任新北市工務局長、桃園縣府副秘書長及工務局長、行政院公共工程委員會簡任技正等，在工程領域表現傑出。朱在副市長任內督導財政、社會、勞工、法制、警察、衛生、消防、文化、主計、政風等局處，與侯友宜當年任副市長的督導業務重疊性高，深獲侯信任。

人事處長林正壹表示，直轄市長候選人名單十一月十二日公告，現任民選首長最後人事權到十一日，三位副市長都是政務官職，市長卸任日為十二月廿五日，局處首長等政務官將在十二月廿四日總辭，副秘書長是事務官為主，不需隨首長一起辭職。

為體恤共同打拚的政務官，侯友宜今年分波調整小內閣人事，包括水利、勞工、研考、經發、地政、城鄉、觀旅、農業等局處首長採調任參事、顧問或技監，再兼代理局處首長方式，以延續事務官資歷或有助提升退休待遇。

新北新聞局長李利貞指出，市府各項人事調整依整體市政推動及業務需要做通盤考量，讓公務人員在各自崗位持續發揮專業。李舉例，根據媒體報導，高雄市府今年八月有四位局長調整職務回任事務官，屬地方政府正常人事安排，呼籲各界以一致標準看待，無須過度政治解讀。