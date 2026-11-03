魔術方塊竟來自匈牙利！外交官進校園開講 師生一秒飛布達佩斯

新北市政府秘書處舉辦「大使校園開講」，今天安排匈牙利貿易辦事處代表于靜（Tamara Vér）前往板橋國中，帶領500名師生開啟一趟「發現匈牙利」（Discover Hungary）的文化之旅。于靜從魔術方塊、國民美食牛肉燉湯（Goulash）與紅椒粉（Paprika）等經典元素，生動介紹匈牙利文化特色與發明成就，並分享擔任外交官的心路歷程與台匈兩地生活風俗異同。

于靜指出，匈牙利首都布達佩斯擁有布達城堡區與多瑙河畔等世界文化遺產，也是歐盟唯一保留土耳其浴池文化的首都。她分享多項匈牙利享譽國際的創新發明，包括魔術方塊、原子筆、維生素C，以及微軟Word與Excel的開發背景。在文化交流環節，她以匈牙利的電車、水球運動及面具節（Busójárás），對照台灣的機車文化、棒球及平溪天燈節，引領學生從熟悉的生活經驗出發，認識兩地文化特色與差異，現場互動熱絡。

板橋國中校長彭怡婷說，新北市秘書處開辦「大使校園開講」系列活動，讓新北師生不用出國，就能在校內接受寶貴的文化洗禮。她提到，于靜代表從匈牙利文化、日常科技發明到外交官職涯的精采分享，呼應板橋國中長期推動跨領域素養與文化學習的教育理念，透過互動問答拉近孩子們與世界的距離。她期盼學生能從匈牙利勇於創新、重視文化傳承的精神中獲得啟發，將這場沉浸式的國際交流化為開拓全球視野的養分。

「大使校園開講」邀請駐台使節走進校園，分享各國文化、國際情勢及第一手外交經驗，讓學生從多元視角認識世界，培養跨文化理解與溝通能力，也讓城市外交向下扎根。下一場活動將邀請貝里斯大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）前往格致高中演講，持續透過校園交流拓展新北青年國際視野，培養具備全球素養的下一代。

匈牙利貿易辦事處代表于靜演講後為拔河競賽選手打氣，為這場跨國交流留下熱血又溫馨的回憶。圖／新北市秘書處提供

板橋國中學生積極提問，與匈牙利貿易辦事處代表于靜互動熱絡。圖／新北市秘書處提供