漢堡王加入新北待用餐計畫 13分店供200元餐點…全市待用餐店已625家

為擴大新北市待用餐服務量能，讓有需要的民眾獲得更便利、即時的餐食支持，新北市積極邀請企業加入公益行列，今天下午台鋼漢堡王正式加入新北待用餐計畫，凡持待用餐券的弱勢民眾，可在新北市13家漢堡王連鎖店取用一份市值約200元的餐點。

漢堡王執行副總王天佐表示，公司董事長謝瑞珉一向支持公益，長期透過多元方式投入，對於六都待用餐相關計畫亦十分關注。這次新北市13家分店一起加入公益行列，提供的待用餐包含漢堡、薯條、洋蔥圈及飲料等，讓有需要的民眾不僅獲得溫飽，也能享受美食。未來會持續與其他縣市合作，餐點除由100元的待用餐券兌領外，不足部分由漢堡王吸收。

社會局長李美珍表示，考量新冠疫情期間弱勢民眾因工作收入減少影響生活，以及當時所有餐飲店無法店內用餐，新北市於2021年8月25日推出待用餐計畫，具有幫助民眾及餐飲店家雙重意涵，全市加入計畫最多時高達1千多家。2022年起知名企業如鬍鬚張、八方雲集、三商餐飲、爭鮮等陸續加入，提供弱勢民眾更多的用餐選擇。漢堡王過去支持身障、弱勢兒少、棒球體育等公益活動，這次加入待用餐計畫，讓新北的待用餐店家數達到625家。

李美珍提到，待用餐係由14個社福中心社工評估案家，有生活困難之虞者，會提供待用餐券挹注，民眾只要持待用餐券到貼有「新北好日子愛心大平台待用餐」的店家，即可兌領市值100元以上的餐食。一年平均受益人次達16萬，累計受益人次已高達83萬，讓新北成為更有溫度的幸福城市。

凡持有待用餐券即能向625家待用餐店領取一份餐食。圖／新北市社會局提供

漢堡王待用餐內容包含漢堡、薯條、洋蔥圈及飲料等三款，可任選一款。圖／新北市社會局提供