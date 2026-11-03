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漢堡王加入新北待用餐計畫 13分店供200元餐點…全市待用餐店已625家

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市13家漢堡王連鎖店正式加入待用餐計畫。圖／新北市社會局提供
新北市13家漢堡王連鎖店正式加入待用餐計畫。圖／新北市社會局提供

為擴大新北市待用餐服務量能，讓有需要的民眾獲得更便利、即時的餐食支持，新北市積極邀請企業加入公益行列，今天下午台鋼漢堡王正式加入新北待用餐計畫，凡持待用餐券的弱勢民眾，可在新北市13家漢堡王連鎖店取用一份市值約200元的餐點。

漢堡王執行副總王天佐表示，公司董事長謝瑞珉一向支持公益，長期透過多元方式投入，對於六都待用餐相關計畫亦十分關注。這次新北市13家分店一起加入公益行列，提供的待用餐包含漢堡、薯條、洋蔥圈及飲料等，讓有需要的民眾不僅獲得溫飽，也能享受美食。未來會持續與其他縣市合作，餐點除由100元的待用餐券兌領外，不足部分由漢堡王吸收。

社會局長李美珍表示，考量新冠疫情期間弱勢民眾因工作收入減少影響生活，以及當時所有餐飲店無法店內用餐，新北市於2021年8月25日推出待用餐計畫，具有幫助民眾及餐飲店家雙重意涵，全市加入計畫最多時高達1千多家。2022年起知名企業如鬍鬚張、八方雲集、三商餐飲、爭鮮等陸續加入，提供弱勢民眾更多的用餐選擇。漢堡王過去支持身障、弱勢兒少、棒球體育等公益活動，這次加入待用餐計畫，讓新北的待用餐店家數達到625家。

李美珍提到，待用餐係由14個社福中心社工評估案家，有生活困難之虞者，會提供待用餐券挹注，民眾只要持待用餐券到貼有「新北好日子愛心大平台待用餐」的店家，即可兌領市值100元以上的餐食。一年平均受益人次達16萬，累計受益人次已高達83萬，讓新北成為更有溫度的幸福城市。

凡持有待用餐券即能向625家待用餐店領取一份餐食。圖／新北市社會局提供
凡持有待用餐券即能向625家待用餐店領取一份餐食。圖／新北市社會局提供

漢堡王待用餐內容包含漢堡、薯條、洋蔥圈及飲料等三款，可任選一款。圖／新北市社會局提供
漢堡王待用餐內容包含漢堡、薯條、洋蔥圈及飲料等三款，可任選一款。圖／新北市社會局提供

漢堡王執行副總王天佐與新北市社會局長李美珍簽署待用餐合作備忘錄。圖／新北市社會局提供
漢堡王執行副總王天佐與新北市社會局長李美珍簽署待用餐合作備忘錄。圖／新北市社會局提供

新北 漢堡王

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