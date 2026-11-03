北市抽驗生鮮蔬果不合格率達36% 白蘿蔔6件最多

台北市衛生局今天發布8月生鮮蔬果抽驗結果，共抽驗50件蔬果產品，結果多達18件不符規定、不合格率達36%；以白蘿蔔占6件最多，其次是芥藍、香菜各3件，都已下架停售。

衛生局透過新聞稿發布今年8月生鮮蔬果抽驗結果，在市市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處隨機取樣50件生鮮蔬果，進行檢驗殘留農藥，結果有18不合格。據此計算不合格率達36%。

衛生局說，不合格產品各檢出1項到4項殘留農藥違反「農藥殘留容許量標準」規定，包含白蘿蔔6件；芥藍、香菜各3件；青江菜2件；以及九層塔、小白菜、辣椒、甜椒等各1件。

根據衛生局列表顯示，6件不合格的白蘿蔔，有4件來自新北市，1件來自雲林，1件為進口白蘿蔔。

衛生局說，已令抽驗地點下架停售，殘留農藥含量違反標準，已違反食品安全衛生管理法，可處分責任業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則處分販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。產品來自外縣市者，也已移請所轄衛生局依法行政。