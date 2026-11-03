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網傳北投市場工程1999多次違規通報 北市：4件陳情均未涉工地安全通報
北投市場工地鷹架倒塌，網路傳出1999接獲多次違規通報，北市府澄清，從今年5月至今，1999與北投市場工程相關的陳情案件共計4件，涉及「施工噪音、環境清潔」等問題，局處皆已回覆並妥適處理。新工處補充說明陳情內容與建築工地安全並無關聯。
北市府表示，相關陳情包括「檢舉施工噪音、施工人員亂丟垃圾、攤商位置調整」等，另有民眾陳情北投市場拆除作業住家感受搖晃，新工處已立即處理，要求施工廠商在拆除作業採取降低衝擊及震動的施工方式，並視現場狀況即時調整拆除工序、作業方式，降低對周邊住戶的影響。
北市府強調，針對民眾陳情均依案件內容辦理，相關通報紀錄及處理情形皆有跡可循。對於此次鷹架倒塌事件，市府一定會徹查到底，以最嚴格標準要求施工安全，確保周邊居民與公共安全。
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