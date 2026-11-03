快訊

入後援會群組嗆「沈伯洋贏了我去燒了總統府」 男遭聲押

蔣萬安合體柯志恩！人潮擠爆寧夏夜市 高喊「高雄翻轉、台北會贏」

疑「大苦薯」釀禍！高雄共餐爆集體嘔吐腹瀉 18人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋景觀燈光展演 點亮海岸新地標

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
期望透過光雕秀與觀光活動的結合，吸引更多民眾走進淡水與八里。圖／紅樹林有線電視提供
期望透過光雕秀與觀光活動的結合，吸引更多民眾走進淡水與八里。圖／紅樹林有線電視提供

還記得今年淡水、八里最盛大的活動，淡江大橋通車典禮當中的燈光展演，讓這一座國際級的新地標，在夜晚於淡水河口發光展現不一樣的美感，而在立委洪孟楷爭取下，備受矚目的淡江大橋景觀燈光展演也在這個月登場，展演活動將持續至11月27日。每天的晚上，分成平日與假日，並搭配春、夏、秋、冬四季燈光模式，讓淡江大橋在不同時節展現多樣風貌，打造北海岸夜間觀光的新亮點。

這次光雕秀規劃了國慶日、情人節、母親節、父親節、耶誕節等多項節慶主題，立法委員洪孟楷表示，淡江大橋於今年5月12日正式通車，是北海岸鄉親共同的驕傲。通車典禮當天展出的燈光秀獲得廣大迴響，許多鄉親反映希望能夠成為常態性發展。為此，過去數月持續與公路局等主管機關溝通協調，成功爭取到約2,670萬元預算，推動淡江大橋景觀燈光及行銷規劃。

洪孟楷強調，淡江大橋不只是交通要道，更要創造觀光價值。透過常態性的光雕展演，希望能進一步突顯淡江大橋在台灣與國際上的地位，連往返的空中旅客都能在空中俯瞰其壯麗美景。此外，自淡江大橋通車以來，造訪北海岸的旅遊人潮顯著增加。新北市政府今年也將部分耶誕城活動延伸至淡水與北海岸地區。地方期望透過光雕秀與觀光活動的結合，吸引更多民眾走進淡水與八里，串聯周邊景點與商圈發展，將交通建設的效益轉化為地方經濟與觀光發展的永續動能。

淡水 淡江大橋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

洪孟楷淡水舉辦萬聖節派對 搞怪變裝歡樂迎馬戲

告別惡臭與鼠患！竹北水圳公園升級　三大噴泉打造親水新亮點

2026新北城市展10/30三重安芯中心登場！「New Taipei Band：共奏未來」三大主題串起城市發展與文化新體驗

力拚8年創2千億商機！「2026台中購物節」10/24-12/25盛大登場

相關新聞

網傳北投市場工程1999多次違規通報 北市：4件陳情均未涉工地安全通報

北投市場工地鷹架倒塌，網路傳出1999接獲多次違規通報，北市府澄清，從今年5月至今，1999與北投市場工程相關的陳情案件共計4件，涉及「施工噪音、環境清潔」等問題，局處皆已回覆並妥適處理。新工處補充說明陳情內容與建築工地安全並無關聯。

三鶯線遭酸比單車慢 捷運局解釋：近期供電檢測部分路段可能降速

新北捷運三鶯線6月底通車後，近日遭民眾質疑行車速度變慢，原先公布全線搭乘約30分鐘，如今卻需近40分鐘，甚至被酸「騎腳踏車都比它快」。新北市議員參選人吳昇翰要求市府全面檢討行車效率。新北市捷運局回應，三鶯線因採系統化調控班距設計，行車速度會受噪音、天候及列車折返時間影響，近期也因供電系統檢測，部分路段可能出現降速情形。

擁近4萬藏書新北圖三芝分館啟用 附設自行車驛站讓騎士閱讀充電

新北市立圖書館三芝分館今舉行啟用儀式，市長侯友宜表示三芝分館以自然書室為設計構想，跳脫單純圖書館的框架，結合閱讀、銀髮陪伴服務與自行車驛站等多元服務，盼打造北海岸全齡友善的閱讀新據點，讓圖書館成為凝聚社區情感的閱讀場所。

水牛文化融入樂齡體驗 貢寮長輩重溫農村情懷

為讓長輩親近自然、體驗在地文化，旺福長照機構攜手貢寮區雙玉里及社區照顧關懷據點，今(3)日在貢寮區德心宮旁舉辦「長輩與水牛互動體驗課程」，邀請44位長輩透過水牛故事分享、餵食及互動體驗，重新認識早期農村生活，也在歡樂的過程中增進彼此交流，留下溫馨回憶。

落羽松漸轉紅 貢寮環保公園迎來秋冬賞景季

隨著天氣逐漸轉涼，貢寮環保公園的落羽松也開始換上秋冬色彩，綠葉逐漸轉黃、染紅，為雙溪河畔增添不同季節風情。每年11月至隔年2月是落羽松最適合觀賞的時節，現在正值初轉色時期，民眾不妨安排一趟貢寮小旅行，漫步林間，感受秋冬限定的自然美景。

汐止區北港溪防洪牆長青苔髒污 一個月清洗粉刷美化

汐止區汐萬路一段333巷後方的防汛道路，是附近居民散步運動的地方，只是防洪牆時間一久，不但長青苔也有水泥剝落情形，因為最近就要進場改善，所以今(3)日新北市議員白珮茹就再度召集相關單位人員現場會勘，討論配合事項，接下來一個月的時間，就會針對堤防清洗粉刷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。