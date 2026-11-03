淡江大橋景觀燈光展演 點亮海岸新地標

還記得今年淡水、八里最盛大的活動，淡江大橋通車典禮當中的燈光展演，讓這一座國際級的新地標，在夜晚於淡水河口發光展現不一樣的美感，而在立委洪孟楷爭取下，備受矚目的淡江大橋景觀燈光展演也在這個月登場，展演活動將持續至11月27日。每天的晚上，分成平日與假日，並搭配春、夏、秋、冬四季燈光模式，讓淡江大橋在不同時節展現多樣風貌，打造北海岸夜間觀光的新亮點。

這次光雕秀規劃了國慶日、情人節、母親節、父親節、耶誕節等多項節慶主題，立法委員洪孟楷表示，淡江大橋於今年5月12日正式通車，是北海岸鄉親共同的驕傲。通車典禮當天展出的燈光秀獲得廣大迴響，許多鄉親反映希望能夠成為常態性發展。為此，過去數月持續與公路局等主管機關溝通協調，成功爭取到約2,670萬元預算，推動淡江大橋景觀燈光及行銷規劃。

洪孟楷強調，淡江大橋不只是交通要道，更要創造觀光價值。透過常態性的光雕展演，希望能進一步突顯淡江大橋在台灣與國際上的地位，連往返的空中旅客都能在空中俯瞰其壯麗美景。此外，自淡江大橋通車以來，造訪北海岸的旅遊人潮顯著增加。新北市政府今年也將部分耶誕城活動延伸至淡水與北海岸地區。地方期望透過光雕秀與觀光活動的結合，吸引更多民眾走進淡水與八里，串聯周邊景點與商圈發展，將交通建設的效益轉化為地方經濟與觀光發展的永續動能。