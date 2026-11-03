三鶯線遭酸比單車慢 捷運局解釋：近期供電檢測部分路段可能降速

新北捷運三鶯線6月底通車後，近日遭民眾質疑行車速度變慢，原先公布全線搭乘約30分鐘，如今卻需近40分鐘，甚至被酸「騎腳踏車都比它快」。新北市議員參選人吳昇翰要求市府全面檢討行車效率。新北市捷運局回應，三鶯線因採系統化調控班距設計，行車速度會受噪音、天候及列車折返時間影響，近期也因供電系統檢測，部分路段可能出現降速情形。

吳昇翰指出，耗資502億元興建的三鶯線，全長14.29公里、共12站，通車後陸續發生號誌、動力及電力異常，10月更兩度因電力問題造成列車停駛，影響民眾對捷運系統的信心。

他表示，近日有民眾在社群平台Threads反映，三鶯線原先宣稱全線搭乘約30分鐘，實際卻花費近40分鐘，質疑列車是否因噪音或其他因素調降速度，甚至形容搭乘體驗如同「觀光園區小火車」，引發網友討論。

吳昇翰指出，三鶯線沿線有多處彎道，民眾反映列車過彎時速度約降至時速17公里，部分直線路段則可達時速65公里。他認為，捷運核心價值在於快捷與便利，若全線行車時間過長，恐影響民眾搭乘意願，要求捷運局全面檢討速度及營運效率。

新北市捷運局表示，三鶯線採系統化調控班距設計，實際運行速率可能因噪音降速、天候、開關門時間延長及列車折返時間等因素而有所差異，將持續綜合民眾意見，調整列車運行狀況，提升運輸服務效率。

捷運局進一步指出，為確認供電系統改善後的運作狀況，近期已請原廠啟動全線檢測專案，檢測期間可能造成部分路段降速，對於造成旅客不便表達歉意。

吳昇翰表示，過去已多次呼籲市府針對三鶯線噪音問題增設隔音設施，如今又出現行車速度爭議，盼捷運局在兼顧居民安寧及行車安全的前提下，改善營運效率，讓民眾享有可靠、便捷的大眾運輸服務。