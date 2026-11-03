企業、校友贊助 淡水真理大學校慶5百師生齊聚烤肉

為慶祝115週年校慶，位於新北市淡水區的真理大學舉辦了一系列熱鬧非凡的慶祝活動，其中最受矚目的重頭戲由企業校友回饋贊助，於「3H林蔭大道」盛大登場的「校慶烤肉活動」，這次活動吸引了全校親師生、校友共約500人共襄盛舉，現場炭香四溢、笑聲不斷，展現出校園生氣蓬勃與凝聚力。

今年的校慶烤肉活動規模空前，在綠意盎然的3H林蔭大道上，師生們暫時放下課業與工作的忙碌，圍繞著烤爐一邊享受美食、一邊熱絡交流。校方特別感謝全體校友的熱情支持，全力贊助本次活動的所有烤肉費用，讓學弟妹們能無後顧之憂地盡情享受豐盛食材，充分展現「薪火相傳、回饋母校」的溫馨情誼。

除了校友們的慷慨解囊，企業的溫暖贊助也為活動增添了許多舒適與安全。校方由衷感謝「信義房屋」大力贊助共40頂活動帳篷。在帳篷的遮蔭與守護下，不僅大幅提升了活動場地的整體規劃與舒適度，更讓全體參與師生在舒適的環境中，享受一場完美的秋日烤肉派對，充分體現了企業社會責任與校園活動的完美結合。

真理大學校長李宜芳表示，115年的校慶烤肉活動不僅是一場美食饗宴，更是一次凝聚全校情感的重要契機。感謝校友的熱情回饋與信義房屋的傾力支持，因為有各界的共同成就，才能讓500位師生在3H林蔭大道留下最美好的校園回憶，並期許未來能持續深化校企、校友間的緊密合作，共創更美好的校園環境。