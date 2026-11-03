聽新聞
0:00 / 0:00
汐止區北港溪防洪牆長青苔髒污 一個月清洗粉刷美化
汐止區汐萬路一段333巷後方的防汛道路，是附近居民散步運動的地方，只是防洪牆時間一久，不但長青苔也有水泥剝落情形，因為最近就要進場改善，所以今(3)日新北市議員白珮茹就再度召集相關單位人員現場會勘，討論配合事項，接下來一個月的時間，就會針對堤防清洗粉刷。
新北市議員白珮茹表示，今天來江北里是因為在上一回會勘的時候，地方的鄉親跟里長有跟服務處反應在北港港的這一段防洪牆，希望能夠進行整理、清潔跟美化，所以今天會同了水利局相關單位來看，施工廠商就要進場，主要是跟大家說明，施工期間可能需要大家配合的事項，包括車輛可能要稍微移動，也希望整理後的整個環境可以更好、更明亮。
白珮茹提到，工期差不多一個月的時間，所以這一個月會針對防洪牆進行清洗，也會重新上漆，所以可能需要部分車輛要先移開來，讓包商好施工。
江北里長謝祚敏說，汐萬路一段333巷後方防汛道路跟接八連路口的防汛道路，這裡已經十幾年來都沒有清洗跟刷過油漆，這次非常感謝白議員積極爭取，要再重新把防洪牆清洗過，然後粉刷油漆，讓在這邊休閒的人活動空間看起來會非常的美。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。