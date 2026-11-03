汐止區北港溪防洪牆長青苔髒污 一個月清洗粉刷美化

汐止區汐萬路一段333巷後方的防汛道路，是附近居民散步運動的地方，只是防洪牆時間一久，不但長青苔也有水泥剝落情形，因為最近就要進場改善，所以今(3)日新北市議員白珮茹就再度召集相關單位人員現場會勘，討論配合事項，接下來一個月的時間，就會針對堤防清洗粉刷。

新北市議員白珮茹表示，今天來江北里是因為在上一回會勘的時候，地方的鄉親跟里長有跟服務處反應在北港港的這一段防洪牆，希望能夠進行整理、清潔跟美化，所以今天會同了水利局相關單位來看，施工廠商就要進場，主要是跟大家說明，施工期間可能需要大家配合的事項，包括車輛可能要稍微移動，也希望整理後的整個環境可以更好、更明亮。

白珮茹提到，工期差不多一個月的時間，所以這一個月會針對防洪牆進行清洗，也會重新上漆，所以可能需要部分車輛要先移開來，讓包商好施工。

江北里長謝祚敏說，汐萬路一段333巷後方防汛道路跟接八連路口的防汛道路，這裡已經十幾年來都沒有清洗跟刷過油漆，這次非常感謝白議員積極爭取，要再重新把防洪牆清洗過，然後粉刷油漆，讓在這邊休閒的人活動空間看起來會非常的美。