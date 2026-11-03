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落羽松漸轉紅 貢寮環保公園迎來秋冬賞景季

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮環保公園落羽松正值轉色時期，邀請民眾一起沿著步道漫遊，欣賞落羽松林與水岸景觀交織的自然風光。圖／觀天下有線電視提供
貢寮環保公園落羽松正值轉色時期，邀請民眾一起沿著步道漫遊，欣賞落羽松林與水岸景觀交織的自然風光。圖／觀天下有線電視提供

隨著天氣逐漸轉涼，貢寮環保公園的落羽松也開始換上秋冬色彩，綠葉逐漸轉黃、染紅，為雙溪河畔增添不同季節風情。每年11月至隔年2月是落羽松最適合觀賞的時節，現在正值初轉色時期，民眾不妨安排一趟貢寮小旅行，漫步林間，感受秋冬限定的自然美景。

貢寮環保公園位於貢寮區公所北面、貢寮老街西側，與貢寮火車站隔著雙溪相望。園區運用原有自然地貌，打造山丘地景及濕地景觀步道，並重新規劃水道與園區動線，讓自然生態與休憩空間相互融合。沿著步道漫遊，可以欣賞落羽松林與水岸景觀交織的自然風光。

除了落羽松景觀，園區也設有踏石步道，利用天然石塊營造趣味親水空間，搭配砌石護坡及水岸植物，呈現豐富的過水景觀。園內還有大片草坪、兒童PushBike遊憩體驗場地及籃球場等設施，無論是親子出遊、散步運動，或是與家人朋友享受戶外時光都很適合。

貢寮區公所邀請民眾把握11月至隔年2月的落羽松觀賞季節，來到貢寮環保公園走走，欣賞落羽松隨著氣候變化逐漸轉色的美景，也可以順遊貢寮老街，感受東北角山海小鎮的悠閒魅力。

貢寮 落羽松

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