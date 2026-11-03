水牛文化融入樂齡體驗 貢寮長輩重溫農村情懷

為讓長輩親近自然、體驗在地文化，旺福長照機構攜手貢寮區雙玉里及社區照顧關懷據點，今(3)日在貢寮區德心宮旁舉辦「長輩與水牛互動體驗課程」，邀請44位長輩透過水牛故事分享、餵食及互動體驗，重新認識早期農村生活，也在歡樂的過程中增進彼此交流，留下溫馨回憶。

活動安排兩大體驗課程，將長輩分組輪流參與。一方面透過「水牛在貢寮的故事」，帶領長輩認識水牛與地方農村生活的歷史連結；另一方面則安排「與水牛做朋友」，在工作人員陪同下，讓長輩近距離觀察、親手餵食水牛，並透過「摸牛吉祥話」增添互動趣味，視現場情況也將體驗幫水牛洗澡，從認識到實際接觸，感受與動物相處的療癒樂趣。

貢寮區長柯建輝表示，貢寮區目前設有8處社區照顧關懷據點、16處銀髮俱樂部、12個社區發展協會及1家綜合長照機構，平時透過共餐服務、健康促進、關懷訪視、電話問安及延緩失能等多元活動，陪伴長輩維持身心健康，也增加社區互動與情感支持。感謝各單位及社區夥伴共同投入長照服務，未來區公所也將持續整合在地資源，推動更多元的樂齡活動，讓長輩在熟悉的社區中安心生活，享有健康、幸福的晚年。