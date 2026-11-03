快訊

419人受害！帳戶遭自動轉帳 金管會：永豐銀已全數返還4千多萬

胡錦頂著「豔星封號」嫁新聞主播顧安生 相守40年走過生死關頭

驚傳客戶帳戶遭臉部掃描自動盜轉 永豐銀行：因系統程式異常

聽新聞
0:00 / 0:00

擁近4萬藏書新北圖三芝分館啟用 附設自行車驛站讓騎士閱讀充電

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
三芝分館設置閱讀任意門校園專屬閱讀通道，讓學生可以直接從校園進入圖書館。圖／新北市立圖書館提供
三芝分館設置閱讀任意門校園專屬閱讀通道，讓學生可以直接從校園進入圖書館。圖／新北市立圖書館提供

新北市立圖書館三芝分館今舉行啟用儀式，市長侯友宜表示三芝分館以自然書室為設計構想，跳脫單純圖書館的框架，結合閱讀、銀髮陪伴服務與自行車驛站等多元服務，盼打造北海岸全齡友善的閱讀新據點，讓圖書館成為凝聚社區情感的閱讀場所。

位於三芝國中旁的三芝分館為2層樓建築，總樓地板面積約288坪可容納約4萬冊藏書。1樓設有兒童閱覽室、樂齡閱覽區、自行車主題區、樂齡閱覽區、哺集乳室、期刊閱報區、資訊檢索區。2樓為一般閱覽區、書庫區、在地知識學專區、青少年閱覽區、閱讀任意門校園專屬閱讀通道，讓學生可以直接從校園進入圖書館，提供不同年齡層閱讀與學習空間。

新北市長侯友宜出席啟用儀式表示，三芝分館結合閱讀、銀髮陪伴服務及自行車驛站，並與鄰近學校串聯，希望打造北海岸全齡友善的閱讀據點，讓圖書館成為居民生活及社區交流的場所。

新北市立圖書館表示，三芝分館興建經費為8250萬元，館藏包括成人圖書約2萬4879冊、兒童圖書約7691冊，期刊51種、報紙9種，閱覽座位共152席。三芝分館也特別於館外設置自行車驛站，除免費提供打氣、充電、緊急維修耗材、清潔用品與飲水補給等服務，也讓騎士在騎乘途中可以暫時停下腳步，翻開書頁，在山海相伴中享受片刻閱讀時光。

歡慶新館啟用，三芝分館同步推出「山海慢騎」、「樂齡世代共學」、「童遊自然」以及「三芝風土與在地文化」等系列活動，從單車騎乘、銀髮生活、親子自然體驗到認識在地文化，規劃講座、手作及閱讀活動，邀請民眾走進三芝分館，探索北海岸的自然與人文風景。開館活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢。

新北市政府指出，自2019年迄今已投入逾10億元新建12座閱讀場館，包括9座公共圖書館及3座校園圖書館，並改造188處閱讀空間。隨第二總館與板橋分館新建工程持續推進，以及預計明年完工啟用的板橋國光圖書閱覽室、中和分館與蘆洲湧蓮圖書閱覽室，持續為市民營造優質多元閱讀場域。

三芝分館以自然書室為設計構想，跳脫單純圖書館的框架。圖／新北市立圖書館提供
三芝分館以自然書室為設計構想，跳脫單純圖書館的框架。圖／新北市立圖書館提供

新北市長侯友宜今天主持三芝分館啟用儀式。圖／新北市立圖書館提供
新北市長侯友宜今天主持三芝分館啟用儀式。圖／新北市立圖書館提供

三芝分館設置自行車驛站。圖／新北市立圖書館提供
三芝分館設置自行車驛站。圖／新北市立圖書館提供

新北 圖書館

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

5.2萬冊藏書及100席閱覽座位 新竹市圖書館南大分館開館

新埔鎮圖書館升級試營運 融入客家特色打造多元閱覽空間

每年砸3億元推閱讀教育 國中小新生每人獲贈一本書、37萬人受惠

屏東原住民族共融館啟用 打造都市族人生活共融空間

相關新聞

擁近4萬藏書新北圖三芝分館啟用 附設自行車驛站讓騎士閱讀充電

新北市立圖書館三芝分館今舉行啟用儀式，市長侯友宜表示三芝分館以自然書室為設計構想，跳脫單純圖書館的框架，結合閱讀、銀髮陪伴服務與自行車驛站等多元服務，盼打造北海岸全齡友善的閱讀新據點，讓圖書館成為凝聚社區情感的閱讀場所。

三鶯延伸八德線今簽約 11月中旬開工、拚2034年通車

捷運三鶯延伸桃園八德線地下段土建工程及全線機電系統統包工程，今年9月30日雙雙決標後，新北市府捷運局今天舉行簽約儀式，由捷運局長李政安分別與新亞建設董事長鄒宏基、俊吉營造公司董事長楊永剛，以及義大利商日立軌道交通號誌系統公司總經理山川拓也完成簽約預計今年11月中旬開工，目標2034年完工通車，實現四環八線「南接桃園」願景。

淡水大庄里成立認養小棧 新北18間里認養小棧今年助31毛寶貝找到新家

新北市動保處今天與淡水區大庄里長林建仲攜手，在里辦公處成立毛寶貝愛心認養小棧，讓民眾不用前往動物之家也能就近認識等待家庭的犬貓。這是淡水第3間里辦公處認養小棧，也是新北市第18間里辦認養小棧，盼為更多毛寶貝開啟幸福新生活。

北投市場改建鷹架倒塌壓傷4人 結構、土木技師初判事發原因

北市北投市場改建案，今天上午10時許發生工地鷹架倒塌意外，造成4名男女受傷送醫，市長蔣萬安也趕到現場關心。結構、土木技師得知消息後到場，經初判鷹架未配合建築後拆除後的高度去分層卸載，仍有5層樓高，因風大，施工架倒向馬路。

板橋今年第7座特色遊戲場啟用 國光公園打造森林探索空間

新北市板橋區今年第7座特色遊戲場「國光公園森林遊戲場」正式啟用，市府投入428萬元，打造以森林探索為主題的親子遊憩空間，設置大型三圓立體繩網、攀爬設施及多樣化滑梯，並增設鳥巢式鞦韆、遮蔭及安全地墊，提供兒童多元遊戲體驗，也讓周邊居民多了一處親子休憩場所。

首長人事凍結前 侯友宜愛將副市長朱惕之改任副祕書長

新北市長侯友宜任期將屆滿，隨著本屆選舉候選人名單即將公告，民選首長將進入人事凍結期，新北市人事處昨發布最新一波人事命令，副市長朱惕之調任副祕書長，原副祕書長柯慶忠調任市府顧問。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。