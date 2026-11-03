擁近4萬藏書新北圖三芝分館啟用 附設自行車驛站讓騎士閱讀充電

新北市立圖書館三芝分館今舉行啟用儀式，市長侯友宜表示三芝分館以自然書室為設計構想，跳脫單純圖書館的框架，結合閱讀、銀髮陪伴服務與自行車驛站等多元服務，盼打造北海岸全齡友善的閱讀新據點，讓圖書館成為凝聚社區情感的閱讀場所。

位於三芝國中旁的三芝分館為2層樓建築，總樓地板面積約288坪可容納約4萬冊藏書。1樓設有兒童閱覽室、樂齡閱覽區、自行車主題區、樂齡閱覽區、哺集乳室、期刊閱報區、資訊檢索區。2樓為一般閱覽區、書庫區、在地知識學專區、青少年閱覽區、閱讀任意門校園專屬閱讀通道，讓學生可以直接從校園進入圖書館，提供不同年齡層閱讀與學習空間。

新北市長侯友宜出席啟用儀式表示，三芝分館結合閱讀、銀髮陪伴服務及自行車驛站，並與鄰近學校串聯，希望打造北海岸全齡友善的閱讀據點，讓圖書館成為居民生活及社區交流的場所。

新北市立圖書館表示，三芝分館興建經費為8250萬元，館藏包括成人圖書約2萬4879冊、兒童圖書約7691冊，期刊51種、報紙9種，閱覽座位共152席。三芝分館也特別於館外設置自行車驛站，除免費提供打氣、充電、緊急維修耗材、清潔用品與飲水補給等服務，也讓騎士在騎乘途中可以暫時停下腳步，翻開書頁，在山海相伴中享受片刻閱讀時光。

歡慶新館啟用，三芝分館同步推出「山海慢騎」、「樂齡世代共學」、「童遊自然」以及「三芝風土與在地文化」等系列活動，從單車騎乘、銀髮生活、親子自然體驗到認識在地文化，規劃講座、手作及閱讀活動，邀請民眾走進三芝分館，探索北海岸的自然與人文風景。開館活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢。

新北市政府指出，自2019年迄今已投入逾10億元新建12座閱讀場館，包括9座公共圖書館及3座校園圖書館，並改造188處閱讀空間。隨第二總館與板橋分館新建工程持續推進，以及預計明年完工啟用的板橋國光圖書閱覽室、中和分館與蘆洲湧蓮圖書閱覽室，持續為市民營造優質多元閱讀場域。

三芝分館以自然書室為設計構想，跳脫單純圖書館的框架。圖／新北市立圖書館提供

新北市長侯友宜今天主持三芝分館啟用儀式。圖／新北市立圖書館提供