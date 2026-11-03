三鶯延伸八德線今簽約 11月中旬開工、拚2034年通車

捷運三鶯延伸桃園八德線地下段土建工程及全線機電系統統包工程，今年9月30日雙雙決標後，新北市府捷運局今天舉行簽約儀式，由捷運局長李政安分別與新亞建設董事長鄒宏基、俊吉營造公司董事長楊永剛，以及義大利商日立軌道交通號誌系統公司總經理山川拓也完成簽約預計今年11月中旬開工，目標2034年完工通車，實現四環八線「南接桃園」願景。

李政安表示，三鶯延伸八德線經新北、桃園兩市府協議，工程興建期間由新北市政府擔任地方主管機關。工程經費於今年5月26日通過行政院公共工程委員會審議後，新北捷運局採取精準分段招標策略，如今全線機電系統統包工程及地下段土建標雙雙完成簽約，象徵工程建設邁入實質推動階段，後續將全力展開施工準備，預計11月中旬開工。同時高架段也同時開始進行細設作業，一起朝2034年完工通車目標邁進。

李政安說，三鶯延伸八德線全線位於桃園市八德區，全長約4.03公里，規劃設置2座高架車站（LB12a、LB13）及1座地下車站（LB14）。路線自三鶯線LB12鶯桃福德站預留尾軌向西延伸，終點LB14站將與桃園捷運綠線G04大湳站銜接轉乘。

未來通車後，民眾搭乘三鶯線即可從新北市土城「一車直達」桃園八德，實現三鶯線延伸桃園、串聯區域捷運路網的重要願景，更進一步提升新北與桃園之間的交通便利性。

新北捷運局補充，隨著土建及機電標完成簽約，工程團隊已經就位，三鶯延伸八德線建設持續加速推進。新北市也將持續完善四環八線捷運路網，朝2035年捷運路網總長達189公里、182座車站，每10萬市民享有4.5座車站的目標邁進，透過捷運路網串聯新北、桃園及大台北生活圈，打造更便捷、完善的軌道運輸環境。