淡水大庄里成立認養小棧 新北18間里認養小棧今年助31毛寶貝找到新家

新北市動保處今天與淡水區大庄里長林建仲攜手，在里辦公處成立毛寶貝愛心認養小棧，讓民眾不用前往動物之家也能就近認識等待家庭的犬貓。這是淡水第3間里辦公處認養小棧，也是新北市第18間里辦認養小棧，盼為更多毛寶貝開啟幸福新生活。

淡水區大庄里長林建仲表示，4年前曾在里辦公處樓上發現一隻剛開眼不久的幼貓，因不捨牠無人照顧便決定留下來照料，沒想到一養就是4年。這隻被暱稱為「里辦親善貓」的毛寶貝，平時活潑好動還會幫忙抓老鼠，成了里辦公處的最佳親善大使，也讓里民感受到動物陪伴的溫暖。這段經歷讓他希望透過成立愛心認養小棧，讓更多民眾有機會認識收容動物，尤其為社區長者及有意認養的家庭，增加接觸與互動的機會。

林建仲指出，先前常接獲民眾反映流浪貓活動衍生環境衛生問題，為兼顧動物照護與居民生活品質，他與里內關心浪貓的愛心人士組成溝通群組，逐步推動定點、定量、餵後清理的友善餵養方式，並嘗試設置附有標示及編號的固定餵食箱，建立餵養人與動物相關資料，讓照護工作更有秩序。

林建仲表示，面對社區浪貓議題，除了持續與里民溝通，也希望結合絕育、健康照護及寄生蟲防治等措施，逐步凝聚共識，讓動物獲得適當照顧，同時維護社區環境整潔。除推動社區流浪貓管理，林建仲每年也定期與動保處及淡水動物之家合作辦理狂犬病疫苗巡迴施打，近期也舉辦認養活動，協助收容犬貓尋找合適家庭。

新北市動保處表示，里辦公處是貼近民眾生活的重要據點，透過設置愛心認養小棧，能讓認養資訊走進日常生活，增加收容犬貓被看見、被認識的機會。今年新北市里辦愛心認養小棧已協助31隻毛寶貝找到新家，展現地方合作推動認養的成果。未來亦持續結合各區公所、里辦公處及在地團體，推廣認養不棄養、為愛絕育及負責任飼養等觀念，鼓勵民眾以理性溝通、環境清潔及適當管理，共同面對社區動物照護議題。歡迎市民走訪認養小棧，給等待中的毛寶貝一個溫暖的家。

淡水區大庄里長林建仲飼養的「里辦親善貓」。圖／新北市動保處提供

大庄里認養小站正式成立。圖／新北市動保處提供