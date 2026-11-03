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北投市場改建鷹架倒塌壓傷4人 結構、土木技師初判事發原因

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市北投市場改建案，今天上午10時許發生工地鷹架倒塌意外。圖／台北市結構工程工業技師公會提供
北市北投市場改建案，今天上午10時許發生工地鷹架倒塌意外。圖／台北市結構工程工業技師公會提供

北市北投市場改建案，今天上午10時許發生工地鷹架倒塌意外，造成4名男女受傷送醫，市長蔣萬安也趕到現場關心。結構、土木技師得知消息後到場，經初判鷹架未配合建築後拆除後的高度去分層卸載，仍有5層樓高，因風大，施工架倒向馬路。

台北市結構工程工業技師公會表示，指派常務理事江世雄到現場勘查，勘查結果為舊有結構體拆除至1樓時，鷹架壁連桿與舊有結構體未相連，造成鷹架壁連桿已無作用，鷹架本身也未跟進拆除，仍有5層高，防護網也未拆除。因風大，施工架倒向馬路。

台北市土木技師公會理事長賴建宏與理事吳懿哲到場，賴建宏指出，從現場倒塌的物證跡象來看，初判因為建築物拆除過程，施工鷹架沒配合建築物拆除後的高度去逐層分層卸載，造成整體施工鷹架殘留長度過長，而在沒有足夠的側向支撐，施工鷹架穩定性失衡而倒塌。

外界懷疑與今日風勢有關？賴建宏說，也因為空氣防治，設有帆布布署，帆布受風而產生受力問題，當局部風勢過大時，影響施工鷹架的穩定性。吳懿哲補充，今日風力滿大，但意外不能單純說是風造成，風可能是壓倒駱駝的最後一根稻草，還是要去探討舊建築與施工鷹架的拆除是否有疏失。

北市北投市場改建案，今天上午10時許發生工地鷹架倒塌意外。圖／台北市結構工程工業技師公會提供
北市北投市場改建案，今天上午10時許發生工地鷹架倒塌意外。圖／台北市結構工程工業技師公會提供

北投市場今早10時許發生鷹架倒塌事故，造成4人受傷。記者林佳彣／攝影
北投市場今早10時許發生鷹架倒塌事故，造成4人受傷。記者林佳彣／攝影

北投市場改建案，今天上午10時許發生鷹架倒塌意外。記者林佳彣／攝影
北投市場改建案，今天上午10時許發生鷹架倒塌意外。記者林佳彣／攝影

北市北投市場改建案，今天上午10時許發生工地鷹架倒塌意外。圖／台北市結構工程工業技師公會提供
北市北投市場改建案，今天上午10時許發生工地鷹架倒塌意外。圖／台北市結構工程工業技師公會提供

北投市場改建案，今天上午10時許發生鷹架倒塌意外，台北市土木技師公會理事長賴建宏（如圖）與監事吳懿哲到場了解事發狀況。記者林佳彣／攝影
北投市場改建案，今天上午10時許發生鷹架倒塌意外，台北市土木技師公會理事長賴建宏（如圖）與監事吳懿哲到場了解事發狀況。記者林佳彣／攝影

北投 鷹架 蔣萬安

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