板橋今年第7座特色遊戲場啟用 國光公園打造森林探索空間

新北市板橋區今年第7座特色遊戲場「國光公園森林遊戲場」正式啟用，市府投入428萬元，打造以森林探索為主題的親子遊憩空間，設置大型三圓立體繩網、攀爬設施及多樣化滑梯，並增設鳥巢式鞦韆、遮蔭及安全地墊，提供兒童多元遊戲體驗，也讓周邊居民多了一處親子休憩場所。

板橋區公所表示，國光公園位於老舊社區與新興重劃區交界處，是周邊居民日常休憩及親子活動的重要場所。此次工程由新北市政府綠美化環境景觀處補助428萬元，自9月25日開工，10月31日完工，全面更新遊戲場地坪、橡膠地墊及遊戲設施，並改善照明與安全設備。

板橋區長陳奇正表示，國光公園遊戲場以提升公園休憩品質為目標，透過整體環境及設施更新，提供居民更舒適、安全的活動空間，提升公園遊憩服務品質。

區公所指出，遊戲場以「森林探索、安全共融」為設計概念，中央森林遊具整合攀爬、穿越、滑行及益智遊戲功能，設有攀爬網、遊戲板及滑梯，並配置大型三圓立體繩網，讓兒童挑戰攀爬、平衡及探索能力。

此外，遊具上方搭配森林意象遮蔭設計，並設置不同形式的滑梯，讓不同年齡及能力的兒童選擇適合的遊戲方式；周邊地坪也融入跳格子等遊戲元素，增加遊戲趣味。

鞦韆區則設置鳥巢式鞦韆及皮帶式座椅，滿足不同兒童的使用需求，搭配全新橡膠安全地墊，提升遊戲舒適性與安全性。遊戲場也重新規畫活動空間及通行動線，方便家長在周邊休憩區陪伴孩子。

香社里長林勝隆及中正里長林煌益說，工程完成後，不僅改善遊戲設施與地坪，也優化周邊通行動線，讓整體環境更加舒適、安全，新設施也為社區增添活力。

板橋區公所表示，國光公園遊戲場是今年繼玫瑰公園、溪頭公園、溪北公園、柏壽公園、仁愛公園及華江123木頭園後，第7座啟用的特色遊戲場，未來將持續推動公園綠地、遊戲場更新及老舊公園改善，提升市民休憩品質。

鞦韆區設置鳥巢式鞦韆及皮帶式座椅。圖／板橋區公所提供

國光公園共融遊戲場。圖／板橋區公所提供

剪綵啟用儀式。圖／板橋區公所提供

板橋區長陳奇正歡迎大家攜家帶眷來體驗新遊戲場。圖／板橋區公所提供

遊具結合攀爬、穿越、滑行及益智遊戲功能。圖／板橋區公所提供