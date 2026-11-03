首長人事凍結前 侯友宜愛將副市長朱惕之改任副祕書長

新北市長侯友宜任期將屆滿，隨著本屆選舉候選人名單即將公告，民選首長將進入人事凍結期，新北市人事處昨發布最新一波人事命令，副市長朱惕之調任副祕書長，原副祕書長柯慶忠調任市府顧問。

市府人士指出，朱惕之是事務官出身，今年僅58歲，距退休仍有一段時間，侯友宜趕在地方首長人事凍結前替他安排好職務，可不用隨著首長卸任總辭，展現侯友宜對公務人員職涯安排的照顧。

朱惕之曾擔任新北市工務局長、桃園縣政府副秘書長、桃園縣政府工務局長、桃園縣政府技監、桃園縣政府工務局副局長、行政院公共工程委員會技正、科長、簡任技正等，在工程領域相當傑出。

他在侯友宜任內主要督導財政局、社會局、勞工局、法制局、警察局、衛生局、消防局、文化局、主計處、政風處等單位，與侯友宜當年擔任副市長的督導的業務重疊性高，也深獲侯友宜信任。

人事處長林正壹表示，依法12日候選人公告後，現任民選首長最後人事權只到11日，三位副市長都是政務官職，依法要跟著首長卸任一起總辭，副秘書長則是事務官為主，不需要跟首長一起辭職。

新北市新聞局長李利貞指出，市府各項人事調整，都依整體市政推動及業務需要做通盤考量，讓公務人員在各自崗位持續發揮專業。

李利貞舉例，根據媒體報導，高雄市政府今年8月有4位局長調整職務，回任事務官，符合相關規範，都屬地方政府正常人事安排，呼籲各界以一致標準看待，無須過度政治解讀。