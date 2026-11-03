板橋環河公園規畫蓋交通分隊 居民憂老樹遭砍危安寧 警：仍在規畫階段

新北市政府規畫在板橋環河公園興建板橋分局交通分隊暨里民活動中心，引發附近居民反對，今天上午自救會近50人至新北市政府抗議，並邀集板橋區多名市議員及參選人聲援要求市府撤回規劃。板橋警分局表示目前仍在規畫階段，將廣納各方意見。

板橋環河公園擁有遼闊大草坪與百餘株成蔭老樹，是附近居民遊憩休閒的重要綠地，新北市政府日前規畫將在公園內興建板橋交通分隊暨香雅里市民活動中心共構工程，還傳出將放置事故車。附近社區民眾得知後擔心可能影響公園綠地，老樹也恐將遭移除，加上公園鄰近國光國小通學動線，屆時警車及事故車拖吊車頻繁進出，除影響居民安寧外也會危及學童上下學安全。

環河公園附近六大社區及在地住戶組成板橋環河公園綠地守護自救聯盟，與台灣樹人會秘書長潘翰疆及護樹志工，今天上午至新北市政府前舉辦記者會，提出老樹公園住，警局去別處、拒絕警車與拖吊車等噪音危害單純就學環境與身心發展、對新北市府未召開說明會與民溝通等表達強烈抗議。新北市議員黃淑君、林國春、劉美芳、石一佑、戴瑋姍、山田摩衣，及市議員參選人林子宇、陳俊諺、李昆穎等人都到場聲援。

聯盟質疑，都市計畫公共設施用地多目標使用辦法第2、3條列有公園用地可設置的設施，但未明列交通分隊，設置依據不足。而公園休憩功能與交通分隊勤務需求不同，應重新檢視交通影響評估。另外基地因鄰近國光國小，教育、交通等相關單位應與校方取得共識，擴大通學環境評估範圍。且市府至今未與周邊社區召開說明會，且質疑採限制性招標，要求釐清程序是否符合相關規定。

聯盟強調並非反對警政建設，而是反對選址不當，要求市府在尚未與地方充分溝通前，應暫停推動並公開說明規劃內容。聯盟指出，交通分隊可納入板橋分局改建警政大樓，無須在既有公園中硬挖綠地。另外市府應優先評估活用國光國小閒置空間，整建為多功能里民活動中心，並整頓國光國小後方未開發的公有廊帶，作為公共設施預備用地，避免占用公園綠地。

板橋警分局回應表示，交通分隊興建目前僅止於規劃階段，民眾支持與反對的聲音都有，將廣泛蒐集各方意見並納入考量，未來依據市府政策規劃辦理。

新北市議員林國春到場聲援。記者黃子騰／攝影

自救會成員與到場聲援的新北市議員、參選人高呼反對交通分隊進駐公園。記者黃子騰／攝影