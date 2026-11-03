永和頂溪公辦都更A區簽約 侯友宜要求B、C區同步推動

新北市永和頂溪捷運站周邊5.6公頃公辦都更案，今在新板希爾頓舉行A區簽約典禮，由漢皇集團旗下漢庭營造取得實施者資格，預計興建4棟28至35層高樓。新北市長侯友宜表示，頂溪是串聯雙北的重要門戶，要求市府在推動A區的同時，B、C區也要同步進行，強調「任期有限，但是都更是無限」，不能只啟動，更要把事情做好。

頂溪公辦都更案位於捷運頂溪站2號出口西側，因永和發展較早、人口密度高，當地建築老舊、巷弄狹窄，存在公共安全及防災隱憂。市府將5.6公頃更新範圍劃分為A、B、C三區，採分期分區開發，其中A區率先完成招商並於今天簽約。

依市府規畫，A區未來將興建4棟地上28至35層建築，採大眾運輸導向開發（TOD），並規畫地下連通道直通捷運頂溪站，低樓層引入商業空間，基地內也將設置中央公園及地下公共停車場，另納入市民活動中心、公共托老及社福空間，補足當地公共服務需求。

侯友宜表示，漢皇集團長期深耕永和，了解地方需求，頂溪更新不只是改善單一社區，更是翻轉永和門戶的重要工程。他指出，過去當地老舊巷弄、違章建築及市場環境有待改善，許多居民長年居住於此，應讓他們有更好的生活品質，尤其都更不能讓長者一等再等。

侯友宜也要求市府團隊加速推動，A區進入權利變換等後續程序時，B、C區應同步進行。他強調，都市更新仰賴公私合作及居民信任，不能只靠市府或建商單方面推動。

新北市副市長、住都中心董事劉和然表示，都更最困難的是取得住戶信任，畢竟居民必須將自己的房子交給別人拆除重建。侯友宜要求團隊推動都更必須有堅持、耐心及細膩溝通，住都中心自2023年起介入前期規畫及住戶協調，未來也將納入長照、身障服務、活動中心及公園等公益設施。他並提到，今天B、C區的里長也到場觀摩，A區推動成果將成為後續開發的重要參考。

漢皇集團董事長孫正乾表示，頂溪是「永和的驕傲、永和的門面」，盼市府持續協助推動都市更新，除率先簽約的A區，也希望B、C區及周邊街區能一併納入更新推動。他感嘆，都更整合不易，自己曾遇過推動20多年仍未完成的案例，強調不能只靠市府或建商，還需要居民及地方各界共同努力。

日本三菱地所設計副社長大草徹也也出席典禮。他表示，三菱地所在東京丸之內累積逾百年的都市再開發經驗，都市更新不只是興建新建築，更要延續城市記憶、創造跨世代價值，未來將結合國際設計經驗與台灣在地資源，為頂溪打造嶄新城市風貌。

永和頂溪公辦都更案A區今天正式簽約，新北市副市長劉和然（左起）、市長侯友宜及漢皇集團董事長孫正乾持簽約文件合影，未來將興建4棟28至35層高樓。記者張策／攝影

新北市永和頂溪捷運周邊公辦都更案（A區）今天舉行簽約典禮，新北市副市長、住都中心董事劉和然（左起）、市長侯友宜及漢皇集團董事長孫正乾共同簽署文件，見證頂溪公辦都更邁入新階段。記者張策／攝影

新北市永和頂溪捷運周邊公辦都更案A區今天舉行簽約典禮，市長侯友宜、漢皇集團、新北住都中心團隊、里長及住戶代表等人共同合影，見證永和舊城區更新邁入新階段。記者張策／攝影