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泰山明志路11月8日起夜間銑鋪7天 分3階段施工、部分路段交管

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
為提升泰山區明志路（壽山路至大窠橋）道路品質，將於11月8日至14日夜間進行銑鋪工程，實施彈性交通管制，提醒用路人多加留意。圖／新北市工務局提供
為提升泰山區明志路（壽山路至大窠橋）道路品質，將於11月8日至14日夜間進行銑鋪工程，實施彈性交通管制，提醒用路人多加留意。圖／新北市工務局提供

新北市泰山區明志路將於11月8日至14日進行道路銑鋪工程，每晚10時至翌日清晨6時施工，範圍涵蓋壽山路至大窠橋路段，分3階段施作，期間將視現場狀況實施車道管制、單向通行等措施，部分公車站位也將配合調整，提醒用路人提前規畫路線。

新北市養工處表示，明志路是連接泰山、新莊及五股的重要道路，沿線車流量大，為改善道路鋪面品質及平整度，提升行車安全與舒適性，將利用夜間時段辦理道路銑鋪工程，降低對交通的影響。

養工處指出，工程分為3階段，第一階段11月8日至10日施作往五股方向路段；第二階段11月11日至13日施作往新莊方向路段；第三階段11月14日則施作往新莊方向的新北大道至壽山路，以及往五股方向的美寧街至成泰路一段2巷路段。

施工期間將依各階段範圍及道路現況設置警示、導引標誌，並視交通狀況彈性實施車道管制或單向通行，民眾行經施工路段應減速慢行，配合現場交管人員指揮。

此外，公車停靠站位也將隨施工階段調整，11月8日至10日配合往五股方向施工，11月11日至13日配合往新莊方向施工，11月14日則配合道路兩端銜接路段施工調整。養工處提醒搭乘公車的民眾留意現場公告及公車業者資訊，並預留候車時間。

養工處表示，若遇雨天或天候不佳，工程將順延，呼籲用路人施工期間提前規畫行車路線，配合交通管制措施，以維持交通順暢及施工安全。

泰山 交管 施工

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