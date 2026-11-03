安心育兒 蔣萬安：「母嬰一條龍」已1700件申請

台北市長蔣萬安昨視察任內積極推動的「母嬰一條龍」政策，蔣說，已有一千七百多件申請、四百二十一個接生案例，讓新手爸媽遇困難或焦慮「找得到人、有人幫忙」；對於民進黨候選人沈伯洋推「家庭一站式」計畫，蔣說，可做的「都已在做」。

蔣昨視察婦幼專責醫院政策執行，並了解十月剛開辦的「安心育兒聯合諮詢門診」。聯醫婦幼專責醫院主任黃啟南表示，新手家庭面對孩子出生、餵養、睡眠、成長發展與日常照顧，經常出現育兒壓力，因此需要更多支持。

門診結合醫師、護理師、營養師及社工師的共同服務，家長只需掛一次號，即可兒童健康評估、照顧方式建議、營養及社福資源資訊提供等。諮詢結束，團隊也會出具評估以提供個別家庭專屬的照顧計畫，個案管理師會在就診後二至四周給予電話關懷，服務還提供LINE線上二十四小時的諮詢服務。

蔣說，很多新手爸媽帶新生兒時，如遇到非常多問題、困難，或是心情上有一些焦慮，這些服務都可以透過專業人士的幫忙，「當遇到需要的時候，可以有人來幫忙」。

對於沈伯洋提出家庭一站式計畫，蔣說，母嬰一條龍服務去年就已規畫好，包括婦幼專責醫院不管是冷鏈配送母乳庫等服務，從備孕、懷孕到產後各項的服務，都是很早就規畫好。不清楚沈提的實質內容。