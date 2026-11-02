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蔣萬安提松機遷移 北市公園處：10月8日訊息出來後才規劃

中央社／ 台北2日電
松山機場。記者邱德祥／攝影
松山機場。記者邱德祥／攝影

北市蔣萬安日前提出松山機場遷移議題，引發熱議。台北市議員秦慧珠今天詢問此案中的90公頃中央公園為何時規劃；台北市公園處說，是在10月8日收到市府相關訊息後，才著手規劃。

國民黨台北市議員秦慧珠今天在台北市議會召開「遷移松山機場，打造AI園區」公聽會。

會中，秦慧珠表示，蔣萬安在10月8日提出規劃遷移松山機場政見，並將300公頃腹地打造成台北AI園區，納入生活聚落、大型綠地公園等；蔣也在10月21日率市府團隊到議會報告，但時間有限，所以今天舉辦公聽會討論這歷時近60年的老問題。

秦慧珠接連詢問，10月8日蔣萬安開記者會的報告是由誰做的，以及10月21日向議會報告的規劃內容又是哪個單位做的。

台北市都發局答覆，議會報告部分，有提供資料給台北市產發局彙整。

隨後，台北市工務局公園處說明，此案中央綠地公園基地面積大，需進行可行性評估與整體先期規劃，再來做基本設計與後續細部規劃。

公園處說，目前來看，初步規劃可做體驗農耕的農園區，種植更多樹木，以打造具有生態多樣性的城市森林；此外中央草皮區部分，可提供休憩、體健、共融設施和濕地保育等區；以及設置管理中心和歷史紀念區域，服務遊客。

秦慧珠追問，蔣萬安記者會所提的中央公園規劃案，是由誰處理、何時進行。

公園處答說，不清楚誰提供資料，但在10月8日收到市府相關資訊，便開始著手規劃，至於詳細時間仍待回去確認。

蔣萬安 公園 北市 松山機場

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