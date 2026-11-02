洪孟楷淡水舉辦萬聖節派對 搞怪變裝歡樂迎馬戲

立法委員洪孟楷萬聖節當天，在新北市淡水新市鎮盛大舉辦年度「淡水萬聖節派對」。今年活動邁入第三年，這次特別移師至場地更為寬敞的淡水國民運動中心舉行，提供親子家庭更舒適的同樂空間。活動當天人潮湧動，超過2,000位大小朋友共襄盛舉，參與民眾發揮無限創意，精采變裝，現場歡笑聲不斷。

活動沿途更獲得20家在地商家熱情響應與贊助，準備滿滿糖果讓進行討糖遊行的孩子們歡喜滿載而歸。遊行結束後，現場特別邀請新象劇團帶來精彩的馬戲雜耍演出，高難度的動作與熱鬧氛圍讓大小朋友目不轉睛、驚呼連連。

洪孟楷也表示，活動的成功舉辦，除了感謝陳偉杰議員、陳家琪議員、呂鈞鴻議員候選人、淡水及所有協辦單位、商家與工作團隊的辛勞付出外，看見孩子們開心的笑容是持續舉辦活動的最大動力，未來將堅持每年舉辦這項盛事，把最美好的萬聖節歡樂記憶留在淡水與北海岸，並相約明年繼續精彩登場。