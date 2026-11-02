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百年古蹟新活力 淡水區滬尾小學校三周年返校日登場
位於新北市淡水區的百年古蹟「滬尾小學校禮堂」盛大舉辦開館三周年「返校日」活動，並正式亮相全新規劃的親子共遊空間。活動現場，更邀請到了精彩的魔術表演，讓在場的小朋友與家長驚呼連連，場面相當歡樂，淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，為了進一步活化歷史空間，館方將其改造成安全的親子空間，以「玩、讀、動」為概念，開放多項體驗設施。
滬尾小學校禮堂，這裡為日治時期淡水地區初等教育發展的重要歷史見證，建築融合東西方風格，外牆設有弧拱與扶壁柱，是專供日籍學童就讀的學校，修復後曾一度作為文史用途。室內除了設有可免費借用積木箱的積木區與展示微型古蹟作品外，復舊教室區更增設學童體驗區與繪本閱讀空間，並提供劍玉、打達摩、丟沙包等日式傳統童玩。
此外，利用禮堂戶外優美的綠地空間，館方也精心設置了套圈圈、溜溜球、踢毽子、銅拱仔車(滾鐵圈)、呼拉圈及跳繩與戶外童玩，讓親子在動靜皆宜的遊戲中體驗不同時代的童玩樂趣。配合三周年慶，館方特別推出「體操總動員」、「日治童玩DIY」與「手作古蹟積木」等選修課程，邀請大小朋友在無壓力的輕鬆氛圍中親近古蹟，共同感受百年歷史建築融入現代生活的獨特魅力。
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