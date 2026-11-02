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百年古蹟新活力 淡水區滬尾小學校三周年返校日登場

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
滬尾小學校三周年返校日邀民眾共同感受百年歷史建築融入現代生活的獨特魅力。圖／紅樹林有線電視提供
滬尾小學校三周年返校日邀民眾共同感受百年歷史建築融入現代生活的獨特魅力。圖／紅樹林有線電視提供

位於新北市淡水區的百年古蹟「滬尾小學校禮堂」盛大舉辦開館三周年「返校日」活動，並正式亮相全新規劃的親子共遊空間。活動現場，更邀請到了精彩的魔術表演，讓在場的小朋友與家長驚呼連連，場面相當歡樂，淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，為了進一步活化歷史空間，館方將其改造成安全的親子空間，以「玩、讀、動」為概念，開放多項體驗設施。

滬尾小學校禮堂，這裡為日治時期淡水地區初等教育發展的重要歷史見證，建築融合東西方風格，外牆設有弧拱與扶壁柱，是專供日籍學童就讀的學校，修復後曾一度作為文史用途。室內除了設有可免費借用積木箱的積木區與展示微型古蹟作品外，復舊教室區更增設學童體驗區與繪本閱讀空間，並提供劍玉、打達摩、丟沙包等日式傳統童玩。

此外，利用禮堂戶外優美的綠地空間，館方也精心設置了套圈圈、溜溜球、踢毽子、銅拱仔車(滾鐵圈)、呼拉圈及跳繩與戶外童玩，讓親子在動靜皆宜的遊戲中體驗不同時代的童玩樂趣。配合三周年慶，館方特別推出「體操總動員」、「日治童玩DIY」與「手作古蹟積木」等選修課程，邀請大小朋友在無壓力的輕鬆氛圍中親近古蹟，共同感受百年歷史建築融入現代生活的獨特魅力。

淡水 古蹟 返校

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