快訊

訊問2小時離開高檢署 高金素梅：希望台灣不要回到戒嚴、獨裁的時代

學者研究：習近平老化「比一般人更嚴重」 下機出現「環狀步態」

聽新聞
0:00 / 0:00

新北山藥節雙溪盛大登場 產地頒獎與市集吸引人潮

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
活動當天頒發瑞芳地區農會評鑑獎牌及新北市級評鑑冠軍匾額，肯定農友長期投入栽培的用心。圖／觀天下有線電視提供
活動當天頒發瑞芳地區農會評鑑獎牌及新北市級評鑑冠軍匾額，肯定農友長期投入栽培的用心。圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪區(1)日在雙溪高中舉辦「山海尋寶－漫遊新北採藥趣」山藥產地展售會，現場舉行山藥評鑑頒獎典禮，表揚優秀農友的栽培成果，周邊也設置在地農特產品市集，吸引不少民眾到場參與，品嚐山藥美食、選購優質農產品，現場氣氛熱鬧。

今年新北市山藥評鑑依品種及栽培方式分為原生種穴管栽培組、原生種非穴管栽培組、大薯種及桃園5號(金豐)等4組，共有59位農友參賽。活動當天頒發瑞芳地區農會評鑑獎牌及新北市級評鑑冠軍匾額，肯定農友長期投入栽培的用心。其中，原生種非穴管栽培組冠軍周蕭秀綢，種植山藥已有20多年，今年更是連續第2年獲得市級評鑑冠軍。她分享，山藥栽培沒有特別的訣竅，最重要的是細心照顧，依照天氣適時澆水、定期施肥，靠著多年經驗累積，才能培育出品質優良的山藥。

新北山藥以「基隆原生種」為特色，主要種植於雙溪、平溪、貢寮、瑞芳等地，口感軟綿Q彈，深受消費者喜愛。瑞芳地區農會理事長林光明也分享挑選秘訣，建議選擇外觀平整飽滿、肉色潔白的山藥；不同栽培方式也各有特色，穴管栽培口感鬆軟、香氣濃郁，非穴管栽培則較為Q彈紮實。

活動現場除了農友頒獎表揚及農特產品展售，也準備免費山藥甜湯、饅頭供民眾品嚐，並推出限量千份百元山藥抵用券及保冷袋，搭配新北幣打卡活動，吸引民眾踴躍參與。此外，現場結合食農探索護照數位集章，讓親子透過闖關體驗認識在地農產與山藥文化，從頒獎、展售到食農體驗，展現雙溪山藥產業特色，也讓民眾在熱鬧市集中感受山城魅力。

山藥 新北 市集 農會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

萬聖狂歡嗨翻豐原！台中購物節首抽百萬汽車、北海道來回機票等大獎

文化大學攜手嘉農合作社 從「吃」開始打造樂齡健康新生活

再見了大南瓜！高雄萬聖節連嗨3天 250攤市集買氣旺

500盤四連霸現身！500小趴踢第二波出攤公布　集結500碗／甜與超人氣名店打造最強小趴踢

相關新聞

新莊塭仔圳重劃工程疑釀鄰損 地政局：已修補回填若鑑定確認將賠償

新北市新莊區塭仔圳市地重劃共管工程，傳出疑造成民宅鄰損意外。義豐街有民宅屋主反應陽台有裂縫，新北市地政局派員檢視發現圍牆些微傾斜且有2公分裂縫，立即協助修補並進行回填以穩固建物，後續鑑定若確認為工程導致將負起賠償責任。

洪孟楷淡水舉辦萬聖節派對 搞怪變裝歡樂迎馬戲

立法委員洪孟楷萬聖節當天，在新北市淡水新市鎮盛大舉辦年度「淡水萬聖節派對」。今年活動邁入第三年，這次特別移師至場地更為寬敞的淡水國民運動中心舉行，提供親子家庭更舒適的同樂空間。活動當天人潮湧動，超過2,000位大小朋友共襄盛舉，參與民眾發揮無限創意，精采變裝，現場歡笑聲不斷。

新北山藥節雙溪盛大登場 產地頒獎與市集吸引人潮

新北市雙溪區(1)日在雙溪高中舉辦「山海尋寶－漫遊新北採藥趣」山藥產地展售會，現場舉行山藥評鑑頒獎典禮，表揚優秀農友的栽培成果，周邊也設置在地農特產品市集，吸引不少民眾到場參與，品嚐山藥美食、選購優質農產品，現場氣氛熱鬧。

百年古蹟新活力 淡水區滬尾小學校三周年返校日登場

位於新北市淡水區的百年古蹟「滬尾小學校禮堂」盛大舉辦開館三周年「返校日」活動，並正式亮相全新規劃的親子共遊空間。活動現場，更邀請到了精彩的魔術表演，讓在場的小朋友與家長驚呼連連，場面相當歡樂，淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，為了進一步活化歷史空間，館方將其改造成安全的親子空間，以「玩、讀、動」為概念，開放多項體驗設施。

學校地下新建+活化廢棄汙水槽 汐止新增4470噸雙滯洪池 化解居民水患

新北汐止青山國中小完成地下雙滯洪池，容量4470噸，搭配活化廢棄汙水槽，紓解積淹水並打造防洪教育場域。

汐止同興路穿越中山高工程解約重發包 侯友宜：任內沒完成很不好意思

新北市汐止區同興路穿越國道工期延宕，工務局在與原包商解約後，重新招標接手施作。市長侯友宜今到工地視察時說，市長任內沒能完成這條道路，他覺得很不好意思，「千拜託、萬拜託」新包商要完成，施工過程中更務必注意中山高交通安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。