新北山藥節雙溪盛大登場 產地頒獎與市集吸引人潮

新北市雙溪區(1)日在雙溪高中舉辦「山海尋寶－漫遊新北採藥趣」山藥產地展售會，現場舉行山藥評鑑頒獎典禮，表揚優秀農友的栽培成果，周邊也設置在地農特產品市集，吸引不少民眾到場參與，品嚐山藥美食、選購優質農產品，現場氣氛熱鬧。

今年新北市山藥評鑑依品種及栽培方式分為原生種穴管栽培組、原生種非穴管栽培組、大薯種及桃園5號(金豐)等4組，共有59位農友參賽。活動當天頒發瑞芳地區農會評鑑獎牌及新北市級評鑑冠軍匾額，肯定農友長期投入栽培的用心。其中，原生種非穴管栽培組冠軍周蕭秀綢，種植山藥已有20多年，今年更是連續第2年獲得市級評鑑冠軍。她分享，山藥栽培沒有特別的訣竅，最重要的是細心照顧，依照天氣適時澆水、定期施肥，靠著多年經驗累積，才能培育出品質優良的山藥。

新北山藥以「基隆原生種」為特色，主要種植於雙溪、平溪、貢寮、瑞芳等地，口感軟綿Q彈，深受消費者喜愛。瑞芳地區農會理事長林光明也分享挑選秘訣，建議選擇外觀平整飽滿、肉色潔白的山藥；不同栽培方式也各有特色，穴管栽培口感鬆軟、香氣濃郁，非穴管栽培則較為Q彈紮實。

活動現場除了農友頒獎表揚及農特產品展售，也準備免費山藥甜湯、饅頭供民眾品嚐，並推出限量千份百元山藥抵用券及保冷袋，搭配新北幣打卡活動，吸引民眾踴躍參與。此外，現場結合食農探索護照數位集章，讓親子透過闖關體驗認識在地農產與山藥文化，從頒獎、展售到食農體驗，展現雙溪山藥產業特色，也讓民眾在熱鬧市集中感受山城魅力。