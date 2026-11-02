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新莊塭仔圳重劃工程疑釀鄰損 地政局：已修補回填若鑑定確認將賠償

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
民宅牆壁出現裂縫，已進行修補。圖／民眾提供
民宅牆壁出現裂縫，已進行修補。圖／民眾提供

新北市新莊區塭仔圳市地重劃共管工程，傳出疑造成民宅鄰損意外。義豐街有民宅屋主反應陽台有裂縫，新北市地政局派員檢視發現圍牆些微傾斜且有2公分裂縫，立即協助修補並進行回填以穩固建物，後續鑑定若確認為工程導致將負起賠償責任。

有網友在Threads上PO文表示，住家旁重劃區正進行工程，今年9月開挖後家中後陽台出現坍塌狀況，前天（31日）又發生嚴重坍塌，擔心會像基泰大直一樣整個房子都沒了。

市議員陳世軒說，經實地了解，有3戶民宅的陽台有毀損、坍塌，他主張由土木技師公會做出安全評估，新北市府與施工單位，必須與3戶受影響的住戶建立溝通管道，市府及施工單位必須協助屋主做後續的修復及賠償。陳也說，塭仔圳的開發將能帶動新莊地方的發展，但各項工程的施作必須將公共安全列為第一要件，市府相關局處務必嚴加管控施工情況，避免類似事件再發生。

新北市地政局回應，疑發生鄰損狀況的區域為塭仔圳市地重劃工程的共管工程，因開挖深度3.5公尺，預先打了鋼板樁保護週邊建物。10月21日接獲該名屋主反應陽台有裂縫，當天隨即派員前往檢視，發現圍牆些微傾斜且有2公分裂縫，立即協助修補，已開挖部分加速施作同時進行回填以穩固建物。

地政局指出，昨天屋主再度陳情表示圍牆有持續傾斜的狀況，對此十分憂心，地政局今天立即協調新北市技師公會技師前往勘查。地政局強調，接獲民眾反映後第一時間前往處理並補強，確保民眾安全無虞，並請第三公正單位進行鑑定，若確認受工程影響導致，地政局將負起鄰損賠償責任。

塭仔圳 工程 陽台 重劃區

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