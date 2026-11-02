學校地下新建+活化廢棄汙水槽 汐止新增4470噸雙滯洪池 化解居民水患

新北市透水保水自治條例10年前上路，水利局、教育局與學校10座校園合作，在校園地下空間打造滯洪池，降低積淹水熱點的水患壓力。市長侯友宜今視察汐止青山國中小透水保水工程，完工後根治長年水患，學校操場也更新，並增設兒童遊戲場。

水利局長宋德仁表示，汐止新台五路、新興路口一帶，過去每逢大雨極易積水，6年前完成新興路排水改善工程，藉由集水井及2台0.3 cms抽水機抽排，減輕新興路周邊低窪區域排水系統負擔。

位在路口附近的因青山國中小，因後方山區集水面積龐大，雨水順山勢灌入校園與周邊道路，也易積淹水。考量新台五路地下管線密集，傳統排水幹管無法拓建，水利局決定從源頭攔截山區逕流，減輕市區排水系統負擔。

宋德仁說，在成取到中央補助七成經費後，水利局採取「新建＋活化」創新策略，投入約8300萬元，在青山國中小操場下方新建滯洪池，外加活化原有的廢棄汙水處理槽，打造總容量高達4470噸的雙滯洪空間。

水利局並結合新北市智慧防汛平台，透過精準調控達成「源頭減洪、分散蓄洪」效能。青山國中小滯洪池今年度完工後，歷經多場強降雨，明顯紓解青山路雨水下水道系統壓力，當地未再積淹水。

水利局表示，青山國中小透水保水工程兼具防災與永續教育，校內同步設置雨水花園、滲透溝涵養地下水，並增設即時水位資訊、教學看板及手搖取水器、噴水腳踏車等互動設施，讓防洪工程轉型為生動的環境教育場域。

新北市積極推動透水保水校園，打造韌性防災城市。侯友宜到青山國民中小學視察全市第10座透水保水工程時，宣布連同近期完成的華僑高中、優化的三重高中透水保水工程，全市校園透水保水滯洪總量，一舉達到4.87萬噸，相當20座標準泳池的蓄水量，更強化全市防洪保護能量。

侯友宜表示，利用校園地下空間打造滯洪池，已陸續翻轉五股、三重、板橋、中和、永和及汐止的淹水難題。感謝教育局與青山國中小支持，提供操場地下空間興建滯洪設施，為汐止區域築起新一道堅實防線，展現跨局處與校園攜手防洪典範。

新北市長侯友宜今到汐止區青山國中小，聽取水利局長宋德仁簡報設在操場下方的透水保水工程。記者邱瑞杰／攝影