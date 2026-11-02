汐止同興路穿越中山高工程解約重發包 侯友宜：任內沒完成很不好意思

新北市汐止區同興路穿越國道工期延宕，工務局在與原包商解約後，重新招標接手施作。市長侯友宜今到工地視察時說，市長任內沒能完成這條道路，他覺得很不好意思，「千拜託、萬拜託」新包商要完成，施工過程中更務必注意中山高交通安全。

侯友宜今天上午到同興路工地，聽取新建工程處長簡必琦簡報汐止這條南北交通「大動脈」工程進度。簡說，原包商2020年3月進場施工，後因財務問題影響履約，市府今年3月終止契約時，工程進度已完成60.44%。市府重新招標「接續工程」，新包商10月15日開工，預訂完工日期是2029年3月1日。

簡必琦表示，這條新建道路自福德二路沿同興路向北延伸，穿越福德三路，再地下道方式穿越中山高，銜接康寧街。原包商已完成57支管冪，接續工程將施作剩餘11支管冪、地下車行箱涵、兩側引道及相關道路附屬設施，並配合捷運汐東線預先施作捷運墩柱。

侯友宜表示，汐止近年發展快速，人口與交通需求增加。汐止社后地區南北向交通長期仰賴中興路，常造成壅塞回堵。同興路穿越中山高道路完工後，可望紓解中興路車流。市府另完成康寧街3期道路改善工程，捷運汐東線及福德三路拓寬也持續推進，逐步完善社后聯絡路網，改善汐止整體交通環境。

同興路穿越中山高地下工程更換包商，侯友宜關心安全問題，指高速公路交通如果出狀況，他就「挫起來了」。包商說，公司有類似的工程施工經驗，並會盡可能提前完工。

侯友宜表示，這條新道路他等很久了，在他市長任期內沒有完成，他覺得很不好意思。這件道路工程因曾發生不少狀況，也讓他一直不放心。

同興路工程因為工期延宕，施工期間又曾造成民宅受損，在地中興里長蔡振國當面向侯友宜反映里民的不滿。日後穿越中山高地下道接往康寧街後，當地金龍里長陳美麗也憂心工程可能帶來危害。侯友宜指示工務局、新工處和監造、施工業者，妥善處理已發生的問題，並避免再出現其他狀況。

新北市汐止區同興路穿越國道工程新包商已進場施作，新北市長侯友宜（右一）今到工地，聽取新建工程處長簡必琦簡報工程進度。記者邱瑞杰／攝影

新北市汐止區同興路穿越國道工程新包商已進場施作，預定2029年3月完工。記者邱瑞杰／攝影