快訊

19歲科大生回宿舍遭酒駕撞死！阿嬤一手帶大 原訂赴波蘭交換

學術江湖／因父77歲大劫預言 陳加忠2年9個月拚回博士

川普選情逆風！但民主黨爭取選民信任有難度？

聽新聞
0:00 / 0:00

汐止消防分隊暨特搜大隊新廳舍落成 侯友宜：AI派遣系統提前20秒出勤

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
侯友宜與在場貴賓一同揭牌。記者黃子騰／攝影
侯友宜與在場貴賓一同揭牌。記者黃子騰／攝影

新北市汐止消防分隊、第六大隊、特搜大隊暨市民活動中心共構工程，今天舉行落成典禮，新北市長侯友宜表示，新廳舍導入AI智能派遣系統，119報案後可自動派遣，讓消防人員秒秒必爭提前20秒出勤，特搜大隊進駐後也可提升跨區支援救災效能。

侯友宜致詞表示，汐止區都市化發展、人口數量增加，建築物興建逐漸高層化，救災救護需求日益增加，原汐止分隊於1986年興建，因廳舍老舊使用空間無法提供完善的執勤及訓練環境，為發揮更好的勤務效能，2024年將原有消防廳舍拆除重建，工程歷時近3年今天落成啟用，使用空間增加約2倍，除容納第六大隊、特搜大隊及汐止分隊，也設置信望、義民兩里的市民活動中心。

侯友宜指出，包含今日落成啟用的汐止分隊，市府已完成12處消防廳舍新建（萬里、石門、大埔、國光、中和、坪林、鳳鳴、頂埔、雙溪、貢寮分隊及第五大隊暨車輛保養中心）；6處興建中（莒光、泰山、三重、淡海、淡水及秀山分隊）、1處預計今年11月動土（北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心），還有3處規劃中。合計完工、興建、規劃中共22處。

侯友宜說，消防救災已從分秒必爭進一步提升到秒秒必爭，除了改善廳舍及裝備，也要靠科技提升出勤效率。新廳舍設置AI智能派遣系統，119接獲報案後可自動派遣，並連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室照明，讓消防人員提早20秒出勤，目前相關智能派遣系統也逐步在各分隊改善及落實。

侯友宜表示，新北市OHCA康復出院率已從過去的3.1%，提升至今年上半年的12.15%，截至今年9月累計救回3202人，展現消防救災救護能量。另外新址鄰近4條高速公路及交流道，無論往南、往北出勤都相當方便。將進駐的特搜大隊負責特殊狀況的緊急救援，除支援新北市各地，也可能支援宜蘭、花東、台北及桃園等地區，設置於汐止有利於跨區支援，守護大台北安全。

新北市消防局表示，汐止消防分隊、第六大隊、特搜大隊暨市民活動中心共構工程為地上7層、地下2層建築，總樓地板面積約6577.84平方公尺，並設有室內健身房及訓練平台。信望、義民市民活動中心與消防廳舍共構，未來可供銀髮族俱樂部、各項活動、市民休閒及市政宣導使用。

侯友宜也勉勵消防人員，希望新廳舍啟用後，消防人員能有更好的備勤及訓練環境，持續提升救災救護效能，守護市民安全。

新北市汐止消防分隊、第六大隊、特搜大隊暨市民活動中心共構工程今天舉行落成典禮，侯友宜持香祝禱。記者黃子騰／攝影
新北市汐止消防分隊、第六大隊、特搜大隊暨市民活動中心共構工程今天舉行落成典禮，侯友宜持香祝禱。記者黃子騰／攝影

侯友宜指出，包含今日落成啟用的汐止分隊，合計完工、興建、規劃中共22處。記者黃子騰／攝影
侯友宜指出，包含今日落成啟用的汐止分隊，合計完工、興建、規劃中共22處。記者黃子騰／攝影

侯友宜主持剪綵儀式。記者黃子騰／攝影
侯友宜主持剪綵儀式。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜今天主持汐止消防分隊、第六大隊、特搜大隊暨市民活動中心共構落成典禮。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜今天主持汐止消防分隊、第六大隊、特搜大隊暨市民活動中心共構落成典禮。記者黃子騰／攝影

汐止 派遣 侯友宜

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／羅東鎮維揚路羊肉爐店驚傳火災濃煙烈焰 樓上3住戶倉皇逃生

奪搜救犬世界盃瓦礫搜索全球第12名！高虹安慰勞竹市英雄犬CLAY

民雄鵝肉街假日停車一位難求 市場立體停車場今啟用增416車位

雲林躍升半導體科技重鎮 國產建材實業斗南廠成為科技建廠強力後盾

相關新聞

汐止同興路穿越中山高工程解約重發包 侯友宜：任內沒完成很不好意思

新北市汐止區同興路穿越國道工期延宕，工務局在與原包商解約後，重新招標接手施作。市長侯友宜今到工地視察時說，市長任內沒能完成這條道路，他覺得很不好意思，「千拜託、萬拜託」新包商要完成，施工過程中更務必注意中山高交通安全。

汐止消防分隊暨特搜大隊新廳舍落成 侯友宜：AI派遣系統提前20秒出勤

新北市汐止消防分隊、第六大隊、特搜大隊暨市民活動中心共構工程，今天舉行落成典禮，新北市長侯友宜表示，新廳舍導入AI智能派遣系統，119報案後可自動派遣，讓消防人員秒秒必爭提前20秒出勤，特搜大隊進駐後也可提升跨區支援救災效能。

鄭丞宏親子同樂會暖登場　守護童年、遠離霸凌

新北市議員候選人鄭丞宏11月1日下午在泰山文程廣場舉辦「阿宏叔叔的親子同樂會」。折氣球、魔術秀、歡樂帶動跳與繽紛泡泡秀輪番登場，孩子開心參與，家長也投入互動，廣場洋溢歡笑與掌聲。鄭丞宏表示，希望透過親子活動，讓家庭留下溫暖回憶，也將對孩子的關心落實為托育、通學與成長環境的具體改善。 鄭丞宏表示，孩子的成長只有一次，父母陪伴孩子的時光格外珍貴。一場同樂會帶來午後歡樂，城市更需要努力讓這份安心延續到家庭日常，讓家長有人分擔育兒壓力，讓孩子每天都有安全、友善的地方學習與遊戲。 針對五股、泰山、林口的家庭需求，鄭丞宏提出三大方向：五股將爭取活化閒置空間，增設公共托育及親子館，提供便利的育兒支持；泰山則主張塭仔圳新城建設同步完善道路、人行道、公園及停車空間，並納入托育、親子與長照服務，兼顧新舊市區需求；林口因應人口成長，應提前盤點校舍容量、完善安全通學步道，並擴充幼兒照顧資源、運動休閒空間及公園親子設施。 「親子友善城市的責任，要從陪伴孩子玩耍，延伸到守護孩子的身心安全。」鄭丞宏指出，除了硬體建設，孩子能否在校園裡受到尊重、遇到困難時敢於求助，同樣需要重視。 對於近日新北市傳出的疑似

綠色醫療向前行 永續納入醫療服務 新北聯醫榮獲醫療公益獎

新北市政府衛生局於1日舉行新北市第14屆「醫療公益獎」頒獎典禮，新北市立聯合醫院院長王鑑瀛從市長侯友宜手中領取「永續醫院組」獎項殊榮，展現出新北聯醫長期致力推動永續發展，將節能減碳、資源循環及社會關懷融入醫療服務，獲得市府對新北聯醫推動綠色醫療與善盡社會責任的具體肯定。

聯合盃作文大賽 新北5635名學生參加

第廿屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽昨登場，有五六三五名學生報名參加，分別在海山高中、新莊國中、秀峰高中、錦和高中及樹林高中等五處考場同步舉行。今年考題聚焦生活經驗、自我成長與人際理解，從不同階段生命經驗出發，引導學生深化思考。

星期評論／公職缺額+離職潮 衝擊政府效能

公務員曾是令人嚮往的金飯碗，享穩定收入、退休保障，如今面臨「考得進來、留不住人」窘境。近年高普考分發缺額暴增、年輕公務員離職潮浮現，出現新血難補、人才流失雙重危機，若無法吸引並留住優秀人才，將加劇公務人力斷層，削弱政府治理所需的專業能力與行政效能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。