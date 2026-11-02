汐止消防分隊暨特搜大隊新廳舍落成 侯友宜：AI派遣系統提前20秒出勤

新北市汐止消防分隊、第六大隊、特搜大隊暨市民活動中心共構工程，今天舉行落成典禮，新北市長侯友宜表示，新廳舍導入AI智能派遣系統，119報案後可自動派遣，讓消防人員秒秒必爭提前20秒出勤，特搜大隊進駐後也可提升跨區支援救災效能。

侯友宜致詞表示，汐止區都市化發展、人口數量增加，建築物興建逐漸高層化，救災救護需求日益增加，原汐止分隊於1986年興建，因廳舍老舊使用空間無法提供完善的執勤及訓練環境，為發揮更好的勤務效能，2024年將原有消防廳舍拆除重建，工程歷時近3年今天落成啟用，使用空間增加約2倍，除容納第六大隊、特搜大隊及汐止分隊，也設置信望、義民兩里的市民活動中心。

侯友宜指出，包含今日落成啟用的汐止分隊，市府已完成12處消防廳舍新建（萬里、石門、大埔、國光、中和、坪林、鳳鳴、頂埔、雙溪、貢寮分隊及第五大隊暨車輛保養中心）；6處興建中（莒光、泰山、三重、淡海、淡水及秀山分隊）、1處預計今年11月動土（北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心），還有3處規劃中。合計完工、興建、規劃中共22處。

侯友宜說，消防救災已從分秒必爭進一步提升到秒秒必爭，除了改善廳舍及裝備，也要靠科技提升出勤效率。新廳舍設置AI智能派遣系統，119接獲報案後可自動派遣，並連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室照明，讓消防人員提早20秒出勤，目前相關智能派遣系統也逐步在各分隊改善及落實。

侯友宜表示，新北市OHCA康復出院率已從過去的3.1%，提升至今年上半年的12.15%，截至今年9月累計救回3202人，展現消防救災救護能量。另外新址鄰近4條高速公路及交流道，無論往南、往北出勤都相當方便。將進駐的特搜大隊負責特殊狀況的緊急救援，除支援新北市各地，也可能支援宜蘭、花東、台北及桃園等地區，設置於汐止有利於跨區支援，守護大台北安全。

新北市消防局表示，汐止消防分隊、第六大隊、特搜大隊暨市民活動中心共構工程為地上7層、地下2層建築，總樓地板面積約6577.84平方公尺，並設有室內健身房及訓練平台。信望、義民市民活動中心與消防廳舍共構，未來可供銀髮族俱樂部、各項活動、市民休閒及市政宣導使用。

侯友宜也勉勵消防人員，希望新廳舍啟用後，消防人員能有更好的備勤及訓練環境，持續提升救災救護效能，守護市民安全。

新北市汐止消防分隊、第六大隊、特搜大隊暨市民活動中心共構工程今天舉行落成典禮，侯友宜持香祝禱。記者黃子騰／攝影

侯友宜指出，包含今日落成啟用的汐止分隊，合計完工、興建、規劃中共22處。記者黃子騰／攝影

侯友宜主持剪綵儀式。記者黃子騰／攝影