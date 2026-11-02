快訊

19歲科大生回宿舍遭酒駕撞死！阿嬤一手帶大 原訂赴波蘭交換

學術江湖／因父77歲大劫預言 陳加忠2年9個月拚回博士

川普選情逆風！但民主黨爭取選民信任有難度？

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭丞宏親子同樂會暖登場　守護童年、遠離霸凌

文／ 鄭丞宏競選辦公室 提供

折氣球、魔術秀、泡泡秀陪伴親子同樂　鄭丞宏：讓孩子安心長大，從日常照顧與校園安全做起。 圖／鄭丞宏競選辦公室 提供
折氣球、魔術秀、泡泡秀陪伴親子同樂　鄭丞宏：讓孩子安心長大，從日常照顧與校園安全做起。 圖／鄭丞宏競選辦公室 提供

圖／鄭丞宏競選辦公室 提供
圖／鄭丞宏競選辦公室 提供

圖／鄭丞宏競選辦公室 提供
圖／鄭丞宏競選辦公室 提供

新北市議員候選人鄭丞宏11月1日下午在泰山文程廣場舉辦「阿宏叔叔的親子同樂會」。折氣球、魔術秀、歡樂帶動跳與繽紛泡泡秀輪番登場，孩子開心參與，家長也投入互動，廣場洋溢歡笑與掌聲。鄭丞宏表示，希望透過親子活動，讓家庭留下溫暖回憶，也將對孩子的關心落實為托育、通學與成長環境的具體改善。

鄭丞宏表示，孩子的成長只有一次，父母陪伴孩子的時光格外珍貴。一場同樂會帶來午後歡樂，城市更需要努力讓這份安心延續到家庭日常，讓家長有人分擔育兒壓力，讓孩子每天都有安全、友善的地方學習與遊戲。

圖／鄭丞宏競選辦公室 提供
圖／鄭丞宏競選辦公室 提供

針對五股、泰山、林口的家庭需求，鄭丞宏提出三大方向：五股將爭取活化閒置空間，增設公共托育及親子館，提供便利的育兒支持；泰山則主張塭仔圳新城建設同步完善道路、人行道、公園及停車空間，並納入托育、親子與長照服務，兼顧新舊市區需求；林口因應人口成長，應提前盤點校舍容量、完善安全通學步道，並擴充幼兒照顧資源、運動休閒空間及公園親子設施。

「親子友善城市的責任，要從陪伴孩子玩耍，延伸到守護孩子的身心安全。」鄭丞宏指出，除了硬體建設，孩子能否在校園裡受到尊重、遇到困難時敢於求助，同樣需要重視。

對於近日新北市傳出的疑似學生霸凌事件，鄭丞宏表達不捨與心疼。他表示，每個孩子都是家人心中的牽掛。想到孩子可能承受恐懼與委屈，家長難免擔憂，自己的孩子遇到事情時，是否有人願意傾聽、有人能及時保護。

鄭丞宏強調，事件經過應由相關單位釐清，處理過程也應保護學生隱私，避免影像傳播造成二度傷害。他主張落實通報與後續追蹤，提供受影響學生心理支持，讓家長清楚掌握處理進度；同時強化行為學生的教育輔導，將尊重、同理與衝突處理融入日常教育。

「我們都希望看見孩子開心的笑容，也要接住他們不敢說出口的委屈。」鄭丞宏表示，未來將持續關注育兒支持與校園安全，推動教育、社政及家庭之間更緊密的合作，讓五股、泰山、林口的孩子安心長大，讓父母的每一份託付，都得到認真對待。

鄭丞宏競選團隊提供 廣告

2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

汐止同興路穿越中山高工程解約重發包 侯友宜：任內沒完成很不好意思

新北市汐止區同興路穿越國道工期延宕，工務局在與原包商解約後，重新招標接手施作。市長侯友宜今到工地視察時說，市長任內沒能完成這條道路，他覺得很不好意思，「千拜託、萬拜託」新包商要完成，施工過程中更務必注意中山高交通安全。

汐止消防分隊暨特搜大隊新廳舍落成 侯友宜：AI派遣系統提前20秒出勤

新北市汐止消防分隊、第六大隊、特搜大隊暨市民活動中心共構工程，今天舉行落成典禮，新北市長侯友宜表示，新廳舍導入AI智能派遣系統，119報案後可自動派遣，讓消防人員秒秒必爭提前20秒出勤，特搜大隊進駐後也可提升跨區支援救災效能。

鄭丞宏親子同樂會暖登場　守護童年、遠離霸凌

新北市議員候選人鄭丞宏11月1日下午在泰山文程廣場舉辦「阿宏叔叔的親子同樂會」。折氣球、魔術秀、歡樂帶動跳與繽紛泡泡秀輪番登場，孩子開心參與，家長也投入互動，廣場洋溢歡笑與掌聲。鄭丞宏表示，希望透過親子活動，讓家庭留下溫暖回憶，也將對孩子的關心落實為托育、通學與成長環境的具體改善。 鄭丞宏表示，孩子的成長只有一次，父母陪伴孩子的時光格外珍貴。一場同樂會帶來午後歡樂，城市更需要努力讓這份安心延續到家庭日常，讓家長有人分擔育兒壓力，讓孩子每天都有安全、友善的地方學習與遊戲。 針對五股、泰山、林口的家庭需求，鄭丞宏提出三大方向：五股將爭取活化閒置空間，增設公共托育及親子館，提供便利的育兒支持；泰山則主張塭仔圳新城建設同步完善道路、人行道、公園及停車空間，並納入托育、親子與長照服務，兼顧新舊市區需求；林口因應人口成長，應提前盤點校舍容量、完善安全通學步道，並擴充幼兒照顧資源、運動休閒空間及公園親子設施。 「親子友善城市的責任，要從陪伴孩子玩耍，延伸到守護孩子的身心安全。」鄭丞宏指出，除了硬體建設，孩子能否在校園裡受到尊重、遇到困難時敢於求助，同樣需要重視。 對於近日新北市傳出的疑似

綠色醫療向前行 永續納入醫療服務 新北聯醫榮獲醫療公益獎

新北市政府衛生局於1日舉行新北市第14屆「醫療公益獎」頒獎典禮，新北市立聯合醫院院長王鑑瀛從市長侯友宜手中領取「永續醫院組」獎項殊榮，展現出新北聯醫長期致力推動永續發展，將節能減碳、資源循環及社會關懷融入醫療服務，獲得市府對新北聯醫推動綠色醫療與善盡社會責任的具體肯定。

聯合盃作文大賽 新北5635名學生參加

第廿屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽昨登場，有五六三五名學生報名參加，分別在海山高中、新莊國中、秀峰高中、錦和高中及樹林高中等五處考場同步舉行。今年考題聚焦生活經驗、自我成長與人際理解，從不同階段生命經驗出發，引導學生深化思考。

星期評論／公職缺額+離職潮 衝擊政府效能

公務員曾是令人嚮往的金飯碗，享穩定收入、退休保障，如今面臨「考得進來、留不住人」窘境。近年高普考分發缺額暴增、年輕公務員離職潮浮現，出現新血難補、人才流失雙重危機，若無法吸引並留住優秀人才，將加劇公務人力斷層，削弱政府治理所需的專業能力與行政效能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。