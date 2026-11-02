鄭丞宏親子同樂會暖登場　守護童年、遠離霸凌

折氣球、魔術秀、泡泡秀陪伴親子同樂 鄭丞宏：讓孩子安心長大，從日常照顧與校園安全做起。 圖／鄭丞宏競選辦公室 提供

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新北市議員候選人鄭丞宏11月1日下午在泰山文程廣場舉辦「阿宏叔叔的親子同樂會」。折氣球、魔術秀、歡樂帶動跳與繽紛泡泡秀輪番登場，孩子開心參與，家長也投入互動，廣場洋溢歡笑與掌聲。鄭丞宏表示，希望透過親子活動，讓家庭留下溫暖回憶，也將對孩子的關心落實為托育、通學與成長環境的具體改善。

鄭丞宏表示，孩子的成長只有一次，父母陪伴孩子的時光格外珍貴。一場同樂會帶來午後歡樂，城市更需要努力讓這份安心延續到家庭日常，讓家長有人分擔育兒壓力，讓孩子每天都有安全、友善的地方學習與遊戲。

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針對五股、泰山、林口的家庭需求，鄭丞宏提出三大方向：五股將爭取活化閒置空間，增設公共托育及親子館，提供便利的育兒支持；泰山則主張塭仔圳新城建設同步完善道路、人行道、公園及停車空間，並納入托育、親子與長照服務，兼顧新舊市區需求；林口因應人口成長，應提前盤點校舍容量、完善安全通學步道，並擴充幼兒照顧資源、運動休閒空間及公園親子設施。

「親子友善城市的責任，要從陪伴孩子玩耍，延伸到守護孩子的身心安全。」鄭丞宏指出，除了硬體建設，孩子能否在校園裡受到尊重、遇到困難時敢於求助，同樣需要重視。

對於近日新北市傳出的疑似學生霸凌事件，鄭丞宏表達不捨與心疼。他表示，每個孩子都是家人心中的牽掛。想到孩子可能承受恐懼與委屈，家長難免擔憂，自己的孩子遇到事情時，是否有人願意傾聽、有人能及時保護。

鄭丞宏強調，事件經過應由相關單位釐清，處理過程也應保護學生隱私，避免影像傳播造成二度傷害。他主張落實通報與後續追蹤，提供受影響學生心理支持，讓家長清楚掌握處理進度；同時強化行為學生的教育輔導，將尊重、同理與衝突處理融入日常教育。

「我們都希望看見孩子開心的笑容，也要接住他們不敢說出口的委屈。」鄭丞宏表示，未來將持續關注育兒支持與校園安全，推動教育、社政及家庭之間更緊密的合作，讓五股、泰山、林口的孩子安心長大，讓父母的每一份託付，都得到認真對待。

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