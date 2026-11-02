綠色醫療向前行 永續納入醫療服務 新北聯醫榮獲醫療公益獎

新北市政府衛生局於1日舉行新北市第14屆「醫療公益獎」頒獎典禮，新北市立聯合醫院院長王鑑瀛從市長侯友宜手中領取「永續醫院組」獎項殊榮，展現出新北聯醫長期致力推動永續發展，將節能減碳、資源循環及社會關懷融入醫療服務，獲得市府對新北聯醫推動綠色醫療與善盡社會責任的具體肯定。

新北聯醫秉持「全人醫療、優質專業、健康促進、深耕社區、關懷弱勢、永續發展」六大核心價值，於113年成立永續發展委員會並由院長擔任永續長，整合全院資源推動永續治理，114年完成溫室氣體盤查並通過ISO 14064-1:2018第三方查證，115年通過「ISO 14064-1:2018溫室氣體盤查」及「AA1000AS v3永續報告書」綠色永續雙認證，健全永續治理機制，已將永續理念落實於醫院日常營運。

在環境永續方面，新北聯醫積極推動節水、節電及資源循環，其中「透析逆滲透中水回收再利用」將回收水供應病房熱水使用，並提供公部門作為路樹澆灌及道路清洗用途，成果榮獲經濟部水利署節水績優獎及2025台灣永續行動獎「環境永續金級獎」。此外，持續汰換高耗能設備，114年用電量較112年減少逾81萬度，並於世界地球日啟用瓶罐回收機，推動回收寶特瓶再製為環保用品及醫護制服，落實資源循環與綠色醫療。

在社會共融方面，新北聯醫持續深化在地照護，透過整合早期療育服務，將兒童療育等待天數由200天縮短至19天，並榮獲2025台灣永續行動獎「社會共融銀級獎」。同時推動年輕型失智者友善職場，協助個案維持工作參與，並攜手新北市政府消防局建立全國首創「到院前輸血與管制藥品救援」機制，提升緊急救護效能，展現醫療專業與公益關懷並重的精神。

院長王鑑瀛表示，此次獲獎是對全院同仁長期投入永續發展的肯定，永續發展不僅是節能減碳，更是對病人、員工及社區的長期承諾。未來將持續從一滴水、一度電、一件回收物做起，深化永續治理、推動智慧醫療與綠色轉型，打造兼具醫療品質、環境友善與社會關懷的永續醫院，持續守護在地民眾健康。