聯合盃作文大賽 新北5635名學生參加

第廿屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽昨登場，有五六三五名學生報名參加，分別在海山高中、新莊國中、秀峰高中、錦和高中及樹林高中等五處考場同步舉行。今年考題聚焦生活經驗、自我成長與人際理解，從不同階段生命經驗出發，引導學生深化思考。

聯合盃作文大賽新北市區賽二○○七年開辦至今邁入第廿屆，由新北市教育局與聯合報系合辦、新北市中小學家長協會共同主辦，為學子搭建免費展現文采的寫作舞台。市區賽各組將評選出前五名與佳作卅名，優勝學生將晉級全國決賽。頒獎典禮預計十二月五日在新北市府舉行。

今年新北市區賽分六組別，題目分別為：國小中年級組「我出糗的那一天」，鼓勵學生回顧曾經出糗的經驗，分享當時情境、感受與體會，學習從生活中的小插曲認識自己。國小高年級組「被忽略的珍貴」，引導學生重新看見曾經忽略的人、事、物，體會日常生活中不易察覺的珍貴。

國中七年級組為「那條走了一半的路」，引導學生回顧曾經努力追求或挑戰，卻因故停止或改變方向的經驗，思考選擇背後的原因與成長。國中八年級組「不完美的勇氣」，鼓勵學生面對自身缺點、挫折與失敗，分享如何調整自己、轉化困境，培養接納自我與勇敢前行的能力。國中九年級組「當人際互動迎來翻新」，鼓勵學生思考生活中的人際互動方式如何改變，以及面對改變時的想法與感受。

高中職組以「從誤解走向理解」為題，進一步延伸至文化現象與社會議題，鼓勵學生在誤解發生時嘗試轉換觀點，透過多元角度建立開放且理性的世界觀，從個人經驗到人際關係，理解不同觀點與社會現象。

教育局長張明文說，閱讀讓孩子拓展視野，寫作幫助整理思緒、表達感受，學習從不同角度理解問題。透過書寫生活經驗，學生能練習接納不完美、看見身邊值得珍惜的人事物，面對挫折、人際變化及不同觀點時，培養自我調適、同理與理性思辨能力。