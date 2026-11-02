星期評論／公職缺額+離職潮 衝擊政府效能

公務員曾是令人嚮往的金飯碗，享穩定收入、退休保障，如今面臨「考得進來、留不住人」窘境。近年高普考分發缺額暴增、年輕公務員離職潮浮現，出現新血難補、人才流失雙重危機，若無法吸引並留住優秀人才，將加劇公務人力斷層，削弱政府治理所需的專業能力與行政效能。

新北市水利局長宋德仁、副局長張修銘近日相繼在臉書發文表達憂心，指今年該單位高普考報缺四十人，最後獲分發四人，有一人放棄報到，同時有五名同仁考取高普考，其中一名約用人員願留原單位，整體等於沒補到人，還「倒賠」二人。這並非單一機關特例，是全台公務體系縮影，當公部門工作負荷日益沉重，薪資待遇難與民間企業競爭，機關缺人、業務增加、人員疲於奔命，形成惡性循環。

不只招募困難，離職潮也正擴大。銓敘部統計，公務人員辭職數從二○一九年的一九九四人，二○二五年上升到三一七一人，六年間增幅近六成。年資未滿五年者占百分之四十四點八，五年以上、未滿十年者占百分之廿七點一，合計逾七成。

這群人為何選擇離開？辭職原因以「另有他就」占百分之四十四最多，公務體系對年輕人吸引力減弱，過去引以為傲的穩定誘因，顯不足以抵銷工作壓力與待遇落差。

另一端，退休潮正加速。民團台灣公務革新力量聯盟點出，二○二五年公務員退休數達一萬一二二九人，較前一年增百分之十五點○七，是二○一五年以來再度突破萬人大關。

政府並非沒有思考改革或提解方。行政院近期宣布軍公教加薪，行政院人事行政總處與銓敘部也決定取消年終考績甲等百分之七十五比率限制，讓考績回歸實際工作表現，認真做事者不必因這道「天花板」被迫扛乙。

新北市長侯友宜多次為公務員發聲，市府透過跨領域訓練、鼓勵內部升遷等方式培養專業人才，近年內陞人員達七成，要讓優秀人才留在地方政府深耕。除制度調整與有感加薪，能否真正改善工作環境、回應年輕世代職涯期待，更是留才關鍵。

當年輕人不再把公務員視為理想職涯，或將考公職當轉職中繼站，政府須正視「除了穩定，還能提供什麼？」招募與留才雙雙亮起警訊，若無法網羅一流人才，將影響公共服務品質，衝擊政府治理所需的專業與能量。