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盧秀燕前幕僚選北屯區里長 3立委站台助陣聲勢直逼市議員

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市北屯區和平里長候選人張又仁（中）獲立委黃健豪（左一）、楊瓊瓔（右）站台支持。圖／讀者提供
台中市北屯區和平里長候選人張又仁（中）獲立委黃健豪（左一）、楊瓊瓔（右）站台支持。圖／讀者提供

台中市北屯區和平里長候選人張又仁曾是市長盧秀燕的幕僚，因為有心服務地方轉而競選里長，今舉辦競選總部成立大會，包括楊瓊瓔、黃健豪、羅廷瑋3位立法委員到場並授綵帶、戰旗，現場還湧入超過300位民眾支持，聲勢直逼市議員規格。

黃健豪替張又仁披綵帶，並表示張又仁過去8年在盧秀燕市長任內於市府服務，長期投入公共事務，協助地方民意代表及里內人士處理各項市政問題，參選獲得許多地方人士及各界好友支持，正是對其過去服務成果與努力的肯定。

他說，里長除了服務熱忱，更需具備行政溝通及跨局處協調能力。張又仁長期在市府工作，熟悉各局處運作與行政流程，未來若順利當選，將能有效整合市府資源、協調相關單位，幫助里民解決各項生活問題。

楊瓊瓔為張又仁授戰旗，並表示里長直接面對里民、處理地方大小事，除了熱忱，更需要實際經驗與專業能力，而張又仁具備這些條件。她回憶，當張又仁親自告知決定參選和平里長時，內心感到十分歡喜與欣慰，並認為以他的精神、態度及服務經驗投入里長工作，是和平里的福氣。期待張又仁未來能延續過往的服務精神，為和平里民提供更完善的服務，攜手推動地方發展。

曾任里長的立委羅廷瑋說，里長最重要的就是服務精神與行動力，必須做到「找得到、叫得動、馬上到」，真正走進地方、了解里民需求，並在民眾需要時即時提供協助，才能落實基層服務的價值。他肯定張又仁持續學習、積極精進的態度，認為這正是投入基層服務不可或缺的特質。

張又仁受到眾多鄉親到場支持，致詞時一度哽咽。他說自己是一個從北部南漂、靠雙手打拚的年輕人，感謝和平里的鄉親們願意給他機會，讓一個沒有家族勢力、缺乏資金的年輕人有機會參選里長。今天的總部成立大會，是他從政的起點，也是一起改變和平里的起點。

台中市北屯區和平里長候選人張又仁受到鄉親支持，致詞時一度哽咽。圖／讀者提供
台中市北屯區和平里長候選人張又仁受到鄉親支持，致詞時一度哽咽。圖／讀者提供

立委黃健豪（左）替北屯區和平里長候選人張又仁披綵帶。圖／讀者提供
立委黃健豪（左）替北屯區和平里長候選人張又仁披綵帶。圖／讀者提供

盧秀燕 里長 台中市選舉 2026九合一選舉

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