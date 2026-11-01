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新北辦山藥展售會 周蕭秀綢種山藥20年 連續2年獲頒市級評鑑冠軍榮耀

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市雙溪區公所今天在雙溪高中盛大舉辦山海尋寶──漫遊新北採藥趣」山藥產地展售會，挑選山藥以外觀平整、飽滿、肉色潔白者為佳。圖／新北市農業局提供
新北市雙溪區公所今天在雙溪高中盛大舉辦山海尋寶──漫遊新北採藥趣」山藥產地展售會，挑選山藥以外觀平整、飽滿、肉色潔白者為佳。圖／新北市農業局提供

新北市雙溪區公所今辦「山海尋寶──漫遊新北採藥趣」山藥產地展售會，「原生種非穴管栽培組」冠軍是周蕭秀綢，她和丈夫原把種山藥當休閒，並因細心照顧，定期施肥，並視天氣情況澆水，再依20年經驗調整，已連續第2年獲頒市級評鑑冠軍榮耀

雙溪區公所今在雙溪高中盛大舉辦山藥產地展售會，並頒發瑞芳地區農會評鑑獎牌及新北市級評鑑冠軍匾額，肯定並鼓勵農友持續精進栽培技術，現場更集結在地農特產品展售，邀請民眾到場享受美食與體驗山城風情。

新北市農業局表示，市府以「三生有幸、三生永續」理念推動農產品發展，每年輔導市農會辦理評鑑競賽，為農民提供良性競爭與栽培技術交流的平台。

農業局和市農會今年跨界結合福容大飯店福隆、台北凱達大飯店推出限定料理。即日起至12月31日在福容福隆店可享用椒鹽山藥鹹酥蝦、新北山藥左宗棠雞等多道創新桌菜。11月18日前在台北凱達大飯店家宴中餐廳，可品嚐鹹蛋黃燕麥山藥、椒麻翡翠山藥等佳餚。

農業局說，新北山藥以「基隆原生種」山藥品種為特色，種植於雙溪、平溪、貢寮、瑞芳、三芝、淡水、石門、汐止、深坑等區域，口感軟綿Q彈。

今年度市級山藥評鑑，依照品種及栽培方式分為原生種──穴管栽培組、原生種──非穴管栽培組、大薯種、桃園5號──金豐等4個組別，共59名農友參與。

瑞芳地區農會理事長林光明建議民眾選購山藥時，以挑選外觀平整、飽滿、肉色潔白者為佳。依據栽培方式不同，穴管栽培的山藥鬆軟、香味十足，非穴管栽培則因成長過程受到土壤自然擠壓，口感更加Q彈、紮實。

雙溪區長劉盈良表示，今天的展售會除提供免費山藥甜湯及饅頭供民眾品嘗，更祭出限量千份的百元山藥抵用券及保冷袋。只要具備「我的新北市App」會員資格並現場打卡，即可領取100元新北幣，建議民眾提前下載註冊以加速兌換流程。

為推廣食農教育，今天的展售會也結合「新北市食農探索護照」數位集章，符合新北市「鮮奶幸福周」資格的2至12歲學童，完成指定任務後即可取得活動專屬簽證章和兌換小禮，並可持續累積個人食農學習紀錄及抽獎券。

農業局表示，民眾若想購買山藥，可至新北市農會「真情食品館」（https://www.ubox.org.tw/）查詢，或電洽瑞芳地區農會(02)2497-2760、平溪區農會(02)2495-1051、三芝區農會(02)2636-3111 訂購。

新北市雙溪區公所今天在雙溪高中盛大舉辦山海尋寶──漫遊新北採藥趣」山藥產地展售會。圖／新北市農業局提供
新北市雙溪區公所今天在雙溪高中盛大舉辦山海尋寶──漫遊新北採藥趣」山藥產地展售會。圖／新北市農業局提供

新北市雙溪區公所今天在雙溪高中盛大舉辦山海尋寶──漫遊新北採藥趣」山藥產地展售會。圖／新北市農業局提供
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山藥 榮耀 冠軍

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